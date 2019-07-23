Біля берегів Італії впав у море вертоліт: подробиці смертельної НП

Біля острова Горгона поруч із Тосканою (Італія) зазнав аварії вертоліт Robinson R66 з людьми на борту.

Про це повідомляє місцеве видання LivornoToday з посиланням на протипожежну службу міста Ліворно. Катастрофа трапилася 22 липня близько 18:00.

Вертоліт із невстановлених причин впав прямо в Середземне море. На борту перебувала пара, імовірно, російського походження. Відзначається, що жінка загинула – її тіло доставили в порт Ліворно, а пошуки власника і пілота – чоловіка 1982 року народження – тривають.

Біля берегів Італії розбився вертоліт livornotoday.it

Як стало відомо, вертоліт вилетів із приватного майданчика біля озера Комо на півночі Італії і прямував у Порто-Черво (Сардинія). Близько 17:00 у диспетчерський пункт надійшоі сигнал про проблему, яка виникла на борту.

На місце аварії прибув патрульний катер із водолазами і екстрені служби. Жінку знайшли мертвою в кабіні вертольота, чоловік же безслідно зник.

Біля берегів Італії розбився вертоліт livornotoday.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Підмосков'ї 14 липня зазнав аварії вертольота Robinson, в якому був інструктор президента РФ Володимира Путіна.

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