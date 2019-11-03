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4 листопада • оновлено в 01:49
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Біля берегів Африки пірати захопили судно: 9 полонених

1.3т Читати матеріал російською

Біля берегів Беніну пірати захопили норвезький суховантаж і викрали дев'ятьох членів екіпажу.

Злочинці проникли на судно Bonita, поки воно стояло на якорі в очікуванні розвантаження. Про це повідомила пресслужба компанії.

Інформацію про громадянство викрадених людей поки не розкрили. За заявою судновласника, корабель перевозив гіпс.

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В Африці пірати напали на корабель з українцями: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Камеруну пірати захопили три торгових судна, серед членів екіпажу яких були українці і росіяни.

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