Біля берегів Африки пірати захопили судно: 9 полонених

Біля берегів Беніну пірати захопили норвезький суховантаж і викрали дев'ятьох членів екіпажу.

Злочинці проникли на судно Bonita, поки воно стояло на якорі в очікуванні розвантаження. Про це повідомила пресслужба компанії.

Інформацію про громадянство викрадених людей поки не розкрили. За заявою судновласника, корабель перевозив гіпс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Камеруну пірати захопили три торгових судна, серед членів екіпажу яких були українці і росіяни.

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