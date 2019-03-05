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"Білорусі цього не пропонували!" Лукашенко звинуватив пропагандистів Кремля у брехні

9.9тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські журналісти перебрехали його слова про об'єднавчий референдум із Росією.

Він зазначив, що особливо сильно ЗМІ РФ почали виривати його слова з контексту після брифінгу "Велика розмова", який пройшов 1 березня, пише БЕЛТА.

"Фейкові новини, тенденційний переказ, спроба вирвати з контексту висловлювання, передусім мої, й інтерпретувати так, як комусь хочеться у Російській Федерації", – пояснив Лукашенко.

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Для прикладу він навів свої міркування про можливість введення єдиної валюти з Росією, які трактувалися як згода на цей крок.

"Щоб погоджуватися на щось, треба, щоб тобі щось запропонували. Якщо тобі запропонували єдиний рубль, тоді ти можеш або погоджуватися, або відкидати це. Ні мені, ні Білорусі цього ніхто не пропонував", – уточнив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Прес-служба президента Олександра Лукашенка

Також він заявив, що не проти інтеграції з Росією і навіть вважає її необхідною.

"І нарешті виходять на головне, це їхня мета – звинуватити Лукашенка, що він торпедує інтеграційні процеси. Та ні, в Білорусі ніхто не торпедує інтеграційні процеси, і перш за все Лукашенко. Тому що це наше життя... Для нас інтеграція життєво необхідна", – пояснив президент Білорусі.

Водночас прокремлівський канал у Telegram "Пул №3" нагадав, що Лукашенко декілька днів тому заявляв про неприйняття референдуму щодо об'єднання.

"Питання про об'єднання на референдум взагалі не може бути винесене. Тому що воно невизначене, ніколи подібне питання на референдум винесене бути не може, оскільки воно неоднозначне в своєму розумінні, і відповідь на це питання буде теж неоднозначною. Ось так усе перевертається там, в Росії, і починається якийсь переполох", – заявляв Лукашенко на прес-конференції 1 березня.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в торгівлі з Росією його країна продовжить використовувати "ворожі" долари і євро.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Статья..не о том))Главное вчера Батька высказал свое личное мнение о том ...чей Крым и обозвал ваш народ...всех...бабами
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Andreevski Andrey, Батька вспомнил не зря про Будапештский меморандум, знает, что расия его нахлабучит точно также. Точнее уже нахлабучила.
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