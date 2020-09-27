Білоруси на 50-й день протестів вийшли на "Народну інавгурацію". Фото і відео

У Білорусі 27 вересня, на 50-й день протестів, було оголошено "Народну інавгурацію" – акцію проти таємної інавгурації, яку провів собі незаконний президент Олександр Лукашенко.

У центр Мінська до призначеного часу – 14:00 в неділю – почали збиратися учасники мітингу. Зі свого боку силовики взялися встановлювати огорожу біля стели, а також стягнули сили до Палацу незалежності, готуючись знову затримувати людей, повідомляють білоруські ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Друзі, сьогодні дуже важливий день! Цього тижня весь світ сміявся над щурячим спектаклем узурпатора. Всі цивілізовані країни поступово визнають Світлану Тихановську і Координаційну раду законними представниками білоруського народу. А раз так, народному президенту належить народна інавгурація", – зазначили білоруси.

OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і пропонує текстовий онлайн.

14:25 – Посол Білорусі в Аргентині Володимир Остапенко подав у відставку, повідомив Telegram-канал "Вибори. Білорусь".

14:00 – Білорусів перед "Народною інавгурацією" попередили про можливість відключення інтернету від всіх операторів.

13:50 – Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до громадян країни на 50-й день протестів. Вона заявила, що пишається своїм народом, повідомляє пресслужба політикині в Telegram-каналі.

"Дорогі білоруси! Історія останніх місяців показує, що ми можемо все. З того моменту, як я вирішила подати документи в ЦВК, здається, пройшло ціле життя. Ціле життя найрізноманітніших різних подій і складних рішень, але головне – гордості за свій народ, гордості бути однією з вас", – йдеться в її зверненні.

Тихановська додала, що білоруси вийшли на вулиці "зупинити режим" і "роблять це мирно".

13:30 – Також силовики в Мінську встановили огорожу біля стели, готуючись до затримань учасників протесту.

13:25 – Ще до початку протесту, вранці в неділю в Мінську помітили велику колону військової техніки недалеко від Палацу незалежності, зокрема й авто з колючим дротом.

13:20 – У МВС Білорусі заявили, що 27 вересня в Мінську "вживатимуться заходи щодо обмеження руху як особистого, так і громадського транспорту, зокрема метро". Це мали намір робити, нібито "щоб уникнути надзвичайних подій".

13:00 – "Народну інавгурацію" в Білорусі оголосили на 14:00 27 вересня в Мінську. Людей закликали приходити на проспект Незалежності, але якщо той буде перекрито, то збиратися на лінії Немиті – Стела.

"Беремо з собою портрети Світлани Тихановської і плакати на її підтримку. Обов'язково надягаємо маски. Не йдіть поодинці з районів. Якщо вас мало, обов'язково під'їжджайте на транспорті", – говорилося в повідомленні.

12:00 – До початку 50-го дня протестів проти незаконних виборів один із мінських дворів прикрасили символікою протестувальників.

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