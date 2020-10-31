Білорусь заявила про затримання "українських" анархістів

У Білорусі заявили, що 28 жовтня затримали чотирьох анархістів на кордоні з Україною.

Це сталося в районі населеного пункту Забозьє Єльського району, повідомив "Інтерфакс-Захід" офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

Начальник відділку слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек у свою чергу заявив, що затримані нібито мали "відповідну диверсійну підготовку", передає БЕЛТА.

Групу "радикально налаштованих осіб із чотирьох прихильників анархістського руху", як заявили білоруські правоохоронці, блокували й затримали співробітники Мозирського прикордонного загону.

Названо імена затриманих. Це Ігор Оліневич, Дмитро Дубовський, Дмитро Резанович, Сергій Романов.

За словами Бичковського, в анархістів знайшли, зокрема, дві одиниці вогнепальної зброї з боєприпасами, бойову ручну гранату, травматичний пістолет і патрони до неї, холодну зброю та балончики з перцевим газом, форму, рюкзаки військового зразка.

Крім того, при собі вони мали ноутбуки та планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамеру, флеш-накопичувачі, sim-карту українського стільникового оператора, засоби радіозв'язку з гарнітурами прихованого носіння, іншу спеціальну екіпіровку та спорядження, продукти харчування, банківські картки та гроші в різних валютах.

"Формування злочинної групи відбувалося на території України, куди в серпні 2020 прибув проживаючий у Польщі Оліневич. Зустрівшись в Києві з Дубовським, вони озброїлися вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами", – розповів глава слідчого управління КДБ Бичек.

Він стверджує, що підозрювані мали навички вибухотехніки, поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, орієнтуванням на місцевості, заходами конспірації. Територією Білорусі група переміщалася нібито виключно в темний час доби.

Оліневіч раніше був судимий за особливо злісне хуліганство та умисне знищення майна шляхом підпалу до 8 років позбавлення волі. Дубовський сховався від слідства й перебував у розшуку.

Стверджується, що Оліневич нібито попрямував до Білорусі, щоб підтримати масові протести "шляхом вчинення насильницьких дій на шкоду національній безпеці Білорусі".

"З цією метою він відновив контакти зі своїм соратником з анархічному руху Дубовським, з яким восени 2020 року зустрівся на території України. Удвох із використанням тематичних інтернет-каналів вони залучили до своєї злочинної діяльності двох громадян Білорусі, після чого незаконно перетнули державний кордон і зустрілися в умовленому місці вчотирьох на території Мінської області, оселившись у лісовому масиві", – заявляється в статті.

Далі група нібито "спланувала і здійснила на території Мінської і Гомельської областей низку протиправних дій".

Стверджується, що 22 жовтня підозрювані вирішили влаштувати напад на адмінбудівлю Державного комітету судових експертиз, а також прокуратури Солігорського району. У ніч на 28 жовтня вони нібито вчинили підпал будівлі відділу ДАІ Мозирського РВВС.

За фактом підпалів у Солігорську і Мозирі порушені кримінальні справи. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.3 ст.289 КК як акт тероризму, вчинений організованою групою.

Додамо, Ігор Оліневіч – анархіст і колишній політв'язень за "справою анархістів", в 2011 році засуджений до 8 років позбавлення волі. У 2015 році був помилуваний разом з іншими політв'язнями. Він довгий час жив за кордоном і рідко бував у Білорусі.

Дмитро Резанович у 2014 році був затриманий при переході українсько-російського кордону і провів 4 місяці в депортаційному таборі.

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