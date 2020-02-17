Білорусь задумала відгородитися від України: про що мова

На кордоні України та Білоруссю з'явиться нова прикордонна застава з боку сусідньої держави.

Про це повідомив голова білоруського Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо, передає "Белта".

"У цьому (2020) році нам належить сформувати ще дві маневрені групи і прикордонну заставу в населеному пункті Деражічі", – пояснив прикордонник.

Він пояснив, що в 2019 році було створено шість мобільних груп, а з'являться ще дві в Полоцьку і Гродно.

Відзначається, що в 2019 році на білоруському кордоні обладнано понад 58 нових рубежів охорони з прикордонними дорогами і контрольно-слідовою смугою. Більше 90 км обладнали сигналізацією, а загальна протяжність сигналізаційного прикриття рубежів склала близько 610 км.

Кордон з Білоруссю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі мають намір внести зміни в зображення державного герба, на якому, зокрема, з'явиться карта Європи замість Росії.

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