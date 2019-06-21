Білорусь погодилася на союз із Росією? Медведєв подав тривожний сигнал

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю у питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

Таким був підсумок російсько-білоруських переговорів у розширеному складі. "У відсотках це оцінювати складно, але те, що позиції зближуються, це, дійсно, так", – цитує ТАСС слова Медведєва.

Російський прем'єр наголосив, що під час переговорів у Мінську необхідно "пройтися по всіх питаннях, які залишаються". "З якимись, з якими це можливо, прямо зараз визначитися, якісь відкласти на інші консультації", – сказав він.

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Дмитро Медведєв Інтерфакс

Медведєв заявив, що Росія і Білорусь нарешті стали говорити однією мовою про інтеграцію, однак низка питань ще вимагає узгодження.

"Переговори пройшли добре: ми розуміємо один одного, чуємо один одного й абсолютно щиро, не для того, щоб витримати дипломатичний етикет, скажу, що ми нарешті щодо інтеграційної тематики говоримо однією мовою", – стверджує російський прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності і не стане придатком іншої держави.

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