Били по Росії? Ізраїль завдав авіаудару по базі з вченими із Білорусі та КНДР

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по Науково-дослідному центру в сирійському місті Масьяф, де перебували вчені-ракетники з Білорусі та Північної Кореї.

Про долю дослідників нічого невідомо, пише AMN. Однак встановлено, що інженери співпрацювали із сирійськими вченими.

Вчені займалися виробництвом твердого палива і співпрацювали з Сирійської організацією технологічних виробництв у великому промисловому комплексі. Цей об'єкт неодноразово потрапляв під обстріли, однак атаку 13 квітня називають наймасштабнішою.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загинули і постраждали декілька сирійських та іранських військовослужбовців.

Військовий оглядач новинного порталу Рон Бен-Ішай зазначив, що в районі Масьяфа розташована батарея російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-300, одна з перших переданих сирійської армії батарей ППО після інциденту зі збитим російським літаком-розвідником Іл-20, передає Eadaily.

На думку ізраїльського військового експерта, іранці (ймовірно, військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції, КВІР) могли відновити виробництво ракет, сподіваючись на те, що присутність ЗРК С-300 в районі стримає ізраїльтян від завдавання ударів.

Додамо, що Ізраїль неодноразово здійснював удари у Сирії в місцях передбачуваних поставок і розгортання зброї військами Ірану та Хезболлах, які є союзниками чинного президента Сирії Башара Асада.

Місце авіаудару До і Після

Як повідомляв OBOZREVATEL, військова авіація Ізраїлю завдала ракетних ударів з повітряного простору Лівії по сирійській провінції Хама.

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