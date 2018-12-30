''Біла вдова'' готує масові теракти: у Британії попередили світ про загрозу

Найбільш розшукувана терористка у світі "Біла вдова", відома також під ім'ям Саманта Льюейтвейт, готує напади по всьому світу.

До такого висновку прийшла британська розвідка, яка з'ясувала, що злочинниця ховається у Ємені, передає Daily Mail.

У Сполученому Королівстві впевнені, що незабаром зможуть затримати мету №1, незважаючи на те, що вона під захистом бойовиків із "Аш-Шабаб". За даними джерел, терористка перебралася у Ємен після того, як брала участь у нападах в Кенії і Сомалі.

За деякими даними, вона нещодавно була в Дубаї. Уточнюється, що Льюейтвейт була дружиною терориста Джермейна Ліндсея, який влаштував теракт у лондонському метро в 2005 році. Після його загибелі вона отримала прізвисько "Біла вдова", коли була на восьмому місяці вагітності.

Зараз Льюейтвейт є матір'ю чотирьох дітей, третя і четверта були народжені від єменських терористів. Її підозрюють у низці великих терактів. Зокрема, в Найробі у 2013 році, коли під час вибуху в торговому центрі загинула 71 людина.

Є інформація, що терористка могла змінити зовнішність і набрати зайву вагу, щоб злитися із натовпом.

За даними розвідки, вона вербувала жінок-смертниць для нападу на популярні курорти по всьому світу. Потенційні цілі для її атак – Великобританія, Греція, Туреччина, Кіпр, іспанські Коста й Канарські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії попередили, що "Аль-Каїда" почала освоювати технічні засоби, які дозволяють збивати пасажирські літаки в Європі.