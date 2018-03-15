Бійка на дебатах в Росії: Собчак розкрила деталі "гостросюжетного екшену"

Кандидат в президенти Росії Максим Сурайкін ( "Комуністи Росії") на передвиборних дебатах намагався напасти на представника його конкурента від КПРФ Павла Грудініна Максима Шевченка, для якого рукоприкладство - "практично друга професія".

"Ну ось наші передвиборні дебати і досягли дна. Я-то по своїй наївності подумала, що дно було вчора, коли об'єднані сили кандидатів в президенти РФ хором кричали на єдину жінку в їхній компанії, - але ні, я недооцінила драматургію", - написала в своєму Facebook кандидат в президенти Ксенія Собчак.

Ситуацію вона назвала "клоунадою" і "потворною сценою". Нагадаємо, що Сурайкін, який запізнився, представив своєю довіреною особою і колишньої робітницею "Радгоспу імені Леніна" Лідію Фільчину, заявивши, що в будівлю їх не пропускала охорона. Тим часом, студію покинув Грудінін, а його місце зайняв Шевченко.

"Виявилося, що в програмі було ще і цькування Павла Грудініна. В прямому ефірі раптово з'явилася невідома жінка, представлена ​​Максимом Сурайкіним як його довірена особа, яка мала до Грудініна конкретні претензії. Потім розвернувся гостросюжетний екшн, де кандидат Сурайкін грав без дублера, а Павла Миколайовича замінив м'язистий Максим Шевченко, для якого рукоприкладство - вже практично друга професія", - зазначила Собчак.

Вона також порівняла інцидент з реаліті-шоу "Дом-2", ведучою якого вона свого часу була.

"Розбиратися в підґрунті цієї потворної сцени особисто мені соромно і осоружно, залишу це експертам. Не знаю, чи було це спланованою провокацією або спонтанним викидом хамства і бидлячества. Скажу лише, що в телешоу "Дом-2", яке мені тут часто пригадували, мені жодного разу не довелося рознімати чоловіків, які репетують і плюються. Таке в нашому телеефірі буває тільки на президентських дебатах", - розповіла Собчак.

Відзначимо, раніше Сурайкін поскандалив з Шевченком під час дебатів через поїздку кандидата від "Комуністи Росії" в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня кандидат в президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива" Ксенія Собчак розплакалася під час дебатів на телеканалі "Росія 1".

Вона поскаржилася ведучому Володимиру Соловйову, що її перебивають і ображають інші кандидати, зокрема глава ЛДПР Володимир Жириновський.