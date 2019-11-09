"Бідність і швидка смерть": вчені поставили "діагноз" 30-річним

Так званому поколінню мілленіалів — тих, хто народився у 1981-1996 роках, загрожує бідність і швидка смерть. Через це вони не зможуть домогтися успіху в кар'єрі.

Такі сумні перспективи нині 28-38 річним дала Федерація незалежних американських страховиків (BCBS), яка займається страхуванням здоров'я майже половини населення США. Дані дослідження опубліковані на сайті організації.

Зазначається, що мілленіали втрачають здоров'я швидше, ніж попереднє "покоління Х" (люди, які народилися у 1961-1981 роках), а смертність серед них на 40 відсотків вища.

Покоління мілленіалів — тих, хто народився у 1981-1996 роках kak-bog.ru

Дослідники назвали також головні недуги цього покоління. Зокрема, вони часто страждають гіпертонією, мають високий рівень холестерину. Крім цього, їх мучить важка депресія, а також зустрічається високий відсоток самогубств і смерті від передозування.

"Мілленіали — найосвіченіше покоління, яке коли-небудь бачив світ. Однак їхні проблеми зі здоров'ям можуть перешкодити досягти успіху", — йдеться в доповіді.

Водночас страховики дещо меркантильно пояснюють свої доводи.

На їхню думку, вже в найближчі роки така ситуація призведе до збільшення витрат на охорону здоров'я. У BCBS порахували, що лікування мілленіалів коштуватиме на 33 відсотки більше, ніж представників "покоління Х" у такому ж віці.

Також у дослідженні йдеться, що мілленіали незабаром повинні скласти кістяк економіки та управлінської сфери зокрема США. Але надмірна хворобливість не дозволить їм працювати з належною ефективністю. Водночас на їхнє лікування державі доведеться спрямувати приблизно 4,5 тис. дол. на рік усіх витрат на душу населення.

Слабке здоров'я загрожує багатьом із представників покоління 1981-1996 років безробіттям АіФ

"Плюс слабке здоров'я загрожує багатьом із представників покоління 1981-1996 років безробіттям", — просто добивають таким "діагнозом" мілленіалів страховики.

Що цікаво, у дослідженні зазначають, нібито "панацеї" для того, щоб боротися з цією проблемою поки немає. Отже, BCBS пропонує владі не тільки США, але й інших країн звернути пильну увагу на цю проблему і робити довгострокові фінансові прогнози, зважаючи на особливості здоров'я мілленіалів.

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