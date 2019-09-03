Скандальний російський політик Володимир Жириновський і головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнули фейками про українських "бандерівців-карателів", які нібито вбили їхніх предків.

Неадекватні фантазії для залякування росіян вони озвучили в ефірі передачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Першим спіч із наклепом на адресу українців видав депутат нелегітимної Держдуми Жириновський, назвавши їх іще більшим злом, ніж Адольф Гітлер.

"А мого дідуся, бабусю вбивали звичайні прості українські націоналісти! А командував старший лейтенант Юст! І це що Гітлер, чи що?!" – вигукнув несамовитий російський політик.

Жириновський і Соловйов

Йому підіграв Соловйов, який почав на ходу складати моторошні подробиці про муки, яким нібито піддали його сім'ю українські націоналісти.

"І Гітлер поганий! Зі мною вам не вдасться на цю тему посперечатися – моїх шістьох поховали заживо, закопали, бандерівські покидьки! Тому все, що відбувається зараз в Україні, для мене історія дуже особиста", – висловився скандальний пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов перепостив на своїй сторінці у Instagram безглузде вкидання ще одного рупора Кремля Олександра Сладкова про те, що полк "Азов" нібито бомбить мирне населення Донбасу снарядами із символікою нацистів.

Також рупор Кремля заявив, що в його програмах не обговорюється майже нічого крім проблем України, оскільки це нібито більше цікавить росіян, ніж власні пенсії.

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