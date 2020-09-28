Байден про загострення в Нагірному Карабасі: Росія цинічно надає зброю обом сторонам

Кандидат у президенти США Джо Байден звинуватив Росію в постачанні зброї Вірменії та Азербайджану, які відновили військові дії в невизнаній республіці "Нагірний Карабах".

У заяві на своєму офіційному сайті політик закликав до термінової деескалації, відновлення режиму припинення вогню та переговорів між країнами.

"Сполучені Штати мають наполягати на збільшенні кількості спостерігачів на лінії припинення вогню і закликати Росію припинити цинічне надання зброї обом сторонам", – йдеться в заяві.

Політик також наголосив на необхідності переглянути програми допомоги США, аби не допустити використання в Нагірному Карабасі американської зброї у наступальних цілях.

Байден закликав Білий Дім активізувати дипломатичні зусилля разом із колегами з Мінської групи ОБСЄ у Франції та Росії з метою врегулювання конфлікту.

"Спалах бойових дій у Нагірному Карабасі ризикує перерости в більший регіональний конфлікт, саме тому треті сторони в регіоні мають залишатися поза цим конфліктом, а посередники Мінської групи мають негайно домагатися деескалації та повернення до переговорів", – додав кандидат у президенти США.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

У травні 1994 року сторони домовилися про режим припинення вогню. Однак час від часу в регіоні відбувається загострення. Територіальний конфлікт досі не врегульовано.

Поновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабасі поновилися бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що за станом на ранок понеділка, 28 вересня, Збройні сили Вірменії втратили понад 550 військовослужбовців.

Представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян повідомляв про загибель з обох сторін конфлікту близько 200 військовослужбовців.