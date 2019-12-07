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7 грудня • оновлено в 15:40
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"Багато чого вже зроблено": Лукашенко на зустрічі з Путіним зробив гучну заяву про інтеграцію

2.2т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Сочі з главою РФ Володимиром Путіним.

У суботу, 7 грудня, Лукашенко перед переговорами публічно зізнався, що в рамках інтеграції з РФ "треба зробити ще багато, але багато чого вже зроблено".

Також він відзначив інтерес росіян до його візиту. "Я зараз перед зустріччю подивився всі канали російські, почитав всі російські телеграм канали. Всі там задаються питанням: що там Лукашенко? З чим він їде в Росію? Чого він приїхав взагалі?" – зазначив він.

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"Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Рівні умови, більше нічого не треба. Ми не просимо дешеві газ і нафту. Ми готові і по 200 доларів газ купувати, і нафта не по 63 долари, але якщо наші підприємства купують за таку ціну, значить і конкуренти повинні", – заявив Лукашенко.

Путін висловив надію, що Москва і Мінськ продовжать працювати над тим, щоб "народи двох країн почували близькість в економічній і соціальній сферах".

"Наші колеги провели велику роботу з аналізу того, що зроблено в рамках підписаного раніше договору про Союзну державу. Поговоримо про перспективи, в цьому сенсі ця зустріч є знаковою", – заявив він.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, 7 грудня в Білорусі проходять масштабні акції протестів проти інтеграції з Росією. Люди вийшли на центральну площу Мінська, заявивши, що готові боротися за незалежність держави від агресора.

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Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія Сочі
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