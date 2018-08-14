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ПолітикаЕкономіка

"Бачив на власні очі": очевидець розкрив подробиці обрушення мосту в Генуї

5.1тЧитати новину російською

Свідок обрушення автомобільного мосту в Генуї розповів, що спочатку розсипалася одна з опор.

"Я бачив це на власні очі. Міст обрушився в якихось 20 метрах", - зазначив водій Річчі, передає італійське видання La Stampa.

Він знаходився в момент катастрофи на мосту і побачив, як усе розвалилося, "ніби вдарила блискавка".

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"Я під враженням - я бачив, як усе розвалилося просто зверху вниз, як ніби блискавка вдарила. Спочатку розсипалася центральна колона, потім все інше", - зазначив він.

Крах моста в Генуї

repubblica.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, крах мосту стався 14 серпня, в результаті чого загинули щонайменше 22 людини. Люди залишилися під завалами шляхопроводу.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення несучих конструкцій, хоча очевидці розповідали про попадання блискавки.

Місце
ІталіяГенуя
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