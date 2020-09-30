Азербайджан назвав "єдину умову" припинення вогню в Карабасі
Ільхам Алієв розповів про своє бачення завершення конфлікту в Карабасі
Лідер Азербайджану пояснив, чому раніше Баку "був вірний переговорам"
Алієв повідомив про звільнення деяких територій в ході чотириденних боїв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв озвучив ключову умову припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Як передає "Інтерфакс-Азербайджан", на зустрічі з пораненими в бойових діях Алієв заявив про необхідність відновлення територіальної цілісності країни, що є "єдиною умовою" повернення миру до регіону.
"Вірменія повинна відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас тільки одна умова – ВС Вірменії безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир в регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", – сказав Алієв.
За його словами, єдиною причиною, через яку Азербайджан "був вірний переговорам" – це надія.
"Нас обнадіювали і нам давали певні сигнали: потерпіть і питання вирішиться. Однак, я попереджав, що якщо переговори не дадуть результату, Азербайджан вирішить питання військовим шляхом. Наша справа вірна, ми хочемо відновити нашу територіальну цілісність, і ми це зробимо. Азербайджан повинен відновити територіальну цілісність. Бойові дії, що тривають четвертий день, спрямовані на відновлення історичної справедливості. Нагірний Карабах – історична територія Азербайджану ", – заявив Алієв.
Лідера Азербайджану також повідомив, що в ході чотириденних боїв збройним силам країни нібито вдалося зайняти стратегічні висоти, звільнити низку територій, які довгий час перебували під окупацією.
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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше Пашинян заявив про можливе визнання незалежності "республіки Нагірний Карабах". Також він допустив використання військової бази РФ в конфлікті з Азербайджаном.
Влада Туреччини заявила, що розглядає дії "республіки Нагірний Карабах" щодо Азербайджану як напад на власну територію. Там висловили готовність підтримати країну у війні проти Вірменії.
Близько 09:30 в середу ЗМІ з посиланням на Міноборони Вірменії заявили, що ВПС Азербайджану завдали ударів по північній частині Карабаху, в повітря піднялися турецькі F-16.
У столиці Азербайджану Баку люди масово заспівали національний гімн, висловивши таким чином підтримку армії країни.
Бої в ніч з 29 на 30 вересня між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах були розширені. Зокрема, азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменські сили в обстрілі міста Тертер в Карабасі вранці 30 вересня, в результаті чого, за даними відомства, було завдано збитків цивільній інфраструктурі, є поранені.