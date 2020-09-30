Азербайджан назвав "єдину умову" припинення вогню в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв озвучив ключову умову припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Як передає "Інтерфакс-Азербайджан", на зустрічі з пораненими в бойових діях Алієв заявив про необхідність відновлення територіальної цілісності країни, що є "єдиною умовою" повернення миру до регіону.

"Вірменія повинна відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас тільки одна умова – ВС Вірменії безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир в регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", – сказав Алієв.

За його словами, єдиною причиною, через яку Азербайджан "був вірний переговорам" – це надія.

"Нас обнадіювали і нам давали певні сигнали: потерпіть і питання вирішиться. Однак, я попереджав, що якщо переговори не дадуть результату, Азербайджан вирішить питання військовим шляхом. Наша справа вірна, ми хочемо відновити нашу територіальну цілісність, і ми це зробимо. Азербайджан повинен відновити територіальну цілісність. Бойові дії, що тривають четвертий день, спрямовані на відновлення історичної справедливості. Нагірний Карабах – історична територія Азербайджану ", – заявив Алієв.

Лідера Азербайджану також повідомив, що в ході чотириденних боїв збройним силам країни нібито вдалося зайняти стратегічні висоти, звільнити низку територій, які довгий час перебували під окупацією.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі

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