Азербайджан і Вірменія заявили про порушення перемир'я та відкрили вогонь
Вірменія заявила, що противник здійснив артилерійський обстріл
Азербайджан повідомив, що по ньому вівся вогонь із мінометів і артилерії
Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні гуманітарного перемир'я, заявивши, що противник здійснював обстріли. Водночас азербайджанська сторона також повідомила про ворожі обстріли.
Про це в Телеграм-каналі повідомила прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. За її словами, азербайджанська сторона проводила артилерійський і ракетний обстріл у ніч на 18 жовтня.
"Противник здійснив артилерійський обстріл у північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл у південному напрямку з 2:20 до 2:45", – йдеться у повідомленні.
Також Степанян сказала, що Азербайджан близько 7:20 застосував артилерійський вогонь, вчинивши спробу наступу на південному напрямку (Худаферінське водосховище). З її слів, обидві сторони зазнали втрат.
Водночас у Міноборони Азербайджану повідомили, що після оголошення перемир'я збройні сили Вірменії після 00:00 години 18 жовтня проводили обстріл із мінометів і артилерії, обстрілявши околиці міста Джебраіл, а також звільнені від окупації села цього району, розташовані вздовж річки Араз. Втрат серед азербайджанської армії не було.
Нагадаємо, що Вірменія й Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених;
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією й Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.