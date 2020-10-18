Азербайджан і Вірменія заявили про порушення перемир'я та відкрили вогонь

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні гуманітарного перемир'я, заявивши, що противник здійснював обстріли. Водночас азербайджанська сторона також повідомила про ворожі обстріли.

Про це в Телеграм-каналі повідомила прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. За її словами, азербайджанська сторона проводила артилерійський і ракетний обстріл у ніч на 18 жовтня.

"Противник здійснив артилерійський обстріл у північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл у південному напрямку з 2:20 до 2:45", – йдеться у повідомленні.

Також Степанян сказала, що Азербайджан близько 7:20 застосував артилерійський вогонь, вчинивши спробу наступу на південному напрямку (Худаферінське водосховище). З її слів, обидві сторони зазнали втрат.

Водночас у Міноборони Азербайджану повідомили, що після оголошення перемир'я збройні сили Вірменії після 00:00 години 18 жовтня проводили обстріл із мінометів і артилерії, обстрілявши околиці міста Джебраіл, а також звільнені від окупації села цього району, розташовані вздовж річки Араз. Втрат серед азербайджанської армії не було.

Нагадаємо, що Вірменія й Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня.

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