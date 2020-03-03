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3 березня • оновлено в 14:48
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Політика Економіка

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Австрія звинуватила Туреччину в "атаці біженцями" на країни ЄС

2.3т
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Канцлер Австрії Себастьян Курц звинуватив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у використанні біженців на кордоні з Грецією як "зброї для атаки" на країни Європи.

На його переконання, такі дії турецької влади є свідомою організованою акцією. Про це повідомляє Bloomberg.

"Мігрантів привезли на автобусах і проінформували. Відбувається навмисна спроба натиснути на Європейський союз", – заявив Курц.

Курц звинуватив Ердогана у використанні біженців як "зброї для атаки на країни ЄС"

Курц звинуватив Ердогана у використанні біженців як "зброї для атаки на країни ЄС"

Канцлер Австрії також додав, що мігранти, які прориваються у Грецію, – не з Ідлібу чи інших регіонів Сирії.

"Ці люди перебували в Туреччині вже декілька років", – стверджує Курц.

Політик також закликав Євросоюз об'єднатися для захисту Греції від цього "турецького тиску". Зокрема допомогти країнам обороняти кордони і забезпечити гуманітарну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 лютого в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів. Правоохоронці застосували для цього сльозогінний газ і світлошумові гранати.

  • Водночас протести тільки розгорілися з новою силою. Вже 26 лютого на грецьких островах Лесбос і Хіос у результаті зіткнень постраждали 52 співробітників ОМОНу і 10 учасників акції.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Проблема мігрантів в Європі
Особи
Себастьян Курц Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Австрія
Тег
мігранти
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Чан Джеки
Чан Джеки
курц правнук гитлера.а когда вы целуетесь с путиным а он бомбит мирных сирийцев то ето как.значить турция виновата что вы мрази с зап.европы платите путину на содержание его орды.минимально покупать нефть и газ в россии.а вам принимать беженцев которых убиваете вы и путин.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чан Джеки, Чей же ты правнук, если ты, мpaзота бомбишь Донецк и Луганск?? И при этом хрюкaeшь ...что Донбаcс це Украина???
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