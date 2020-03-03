Австрія звинуватила Туреччину в "атаці біженцями" на країни ЄС

Канцлер Австрії Себастьян Курц звинуватив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у використанні біженців на кордоні з Грецією як "зброї для атаки" на країни Європи.

На його переконання, такі дії турецької влади є свідомою організованою акцією. Про це повідомляє Bloomberg.

"Мігрантів привезли на автобусах і проінформували. Відбувається навмисна спроба натиснути на Європейський союз", – заявив Курц.

Курц звинуватив Ердогана у використанні біженців як "зброї для атаки на країни ЄС"

Канцлер Австрії також додав, що мігранти, які прориваються у Грецію, – не з Ідлібу чи інших регіонів Сирії.

"Ці люди перебували в Туреччині вже декілька років", – стверджує Курц.

Політик також закликав Євросоюз об'єднатися для захисту Греції від цього "турецького тиску". Зокрема допомогти країнам обороняти кордони і забезпечити гуманітарну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 лютого в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів. Правоохоронці застосували для цього сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Водночас протести тільки розгорілися з новою силою. Вже 26 лютого на грецьких островах Лесбос і Хіос у результаті зіткнень постраждали 52 співробітників ОМОНу і 10 учасників акції.

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