Відкриють ресторани і дозволять пробіжки: як Австрія скасовує карантин і що потрібно знати Україні

В Австрії готуються скасувати карантин. Поки лише частково й із середини квітня. У країні впевнені, що боротися з коронавірусом, "закопуючи" економіку, неможливо.

Саме тому влада запропонувала відкрити магазини, ресторани та інші заклади зі сфери послуг. При цьому в країні вже зафіксовано понад 12 тисяч заражених та дві сотні смертей.

Чому там знімають обмеження та як австрійці борються з коронавірусом, OBOZREVATEL запитав в українки Олександри Шагієвої, яка останні 7 років живе у Відні.

Як живе Австрія "під прицілом" коронавірусу

Обмеження в країні діють уже 4-й тиждень. Після появи коронавірусу влада відразу оголосила карантин та рекомендувала без потреби не виходити за межі дому, до мінімуму скоротити зовнішні контакти й пересуватися вулицями тільки з тими людьми, з якими фізично проживаєш в одній квартирі.

"Потім закрили всі школи, дитячі садки. В університеті скасували пари й відправили нас на віддалене навчання. Викладачі не надто були раді, але багато хто вирішив працювати з нами в онлайні. Лекції можна переглянути на YouTube, а деякі професори проводять заняття навіть через Zoom. Обмеження, до слова, зачепили й великий бізнес. Я працюю в одному з австрійських банків і нас практично відразу відправили на віддалену роботу, ніхто з моїх колег останні 3 тижні в офіс не їздив", – пояснює Олександра.

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Влада анонсувала 4 причини, які можуть законно змусити людину залишити свій дім:

Робота;

Похід у магазин за продуктами;

Прогулянки й заняття спортом на вулиці (але це небажано);

Допомога іншим людям (наприклад родичам).

Також у країні з 19 березня діє прикордонний контроль, всіх прибулих відправляють на два тижні в обсервацію. Ускладнено пересування і всередині самої Австрії, просто взяти автомобіль та поїхати в інше місто досить важко. Може зупинити поліція і оштрафувати, якщо причина їм видасться несуттєвою.

З середини квітня влада запроваджує штраф за ходіння вулицями без маски – 50 євро.

"Але сказати, що штрафують аж геть усіх, не можу. З мого оточення постраждалих немає, але в різних тематичних групах у соціальних мережах начебто є випадки. Але тут точно сказати не можу. Стосовно масок, то в перші тижні носила десь третина людей на вулицях. Зараз, як пригрозили штрафами та попросили не ризикувати, вдягають поза домом практично всі. Та й подорожчали вони, якщо раніше можна було купити одну штуку за копійки, то я свою купувала, найпростішу, за 5,5 євро", – наголосила дівчина.

В усіх магазинах зобов'язали носити маски Thelocal

Якщо брати місцевий підхід боротьби проти коронавірусу, він чимось схожий на український досвід. Але через вищий рівень медицини (у глобальному рейтингу Австрія у 2019 році була на 4 місці), кількість смертей і заражених у рази менша, ніж у Німеччині, Франції чи інших країн. До того ж Австрія відносно невелика країна з населенням у 9 млн осіб.

Серед громадян наразі діє такий алгоритм дій: "Якщо ти відчуваєш, що в тебе є симптоми хвороби, то ти повинен зателефонувати на гарячу лінію. Далі з тобою зв'яжеться лікар, поговорить та, якщо є реальна загроза, до тебе приїдуть медики", – пояснює Олександра.

Як будуть скасовувати карантин у Австрії

Прем'єр-міністр Себастьян Курц ще 6 квітня анонсував суттєві зміни в економіці та соціальній сфері найближчими тижнями. Частину заборон знімуть 14 квітня, а саме:

Відкриються магазини до 400 кв. м;

Стануть доступними перукарні, кіоски тощо;

Якщо не відбудеться рецидиву хвороби, то з 1 травня обмеження знімуть практично на всі види магазинів. З середини травня можливо відкриють ресторани та заклади громадського харчування.

Сфера послуг найбільше постраждала від карантину, адже закрилися сотні різного роду закладів, а люди опинилися на вулиці. Щоправда, в країні діє система соцзахисту та більшість безробітних отримають допомогу (55% від чистої зарплати).

Щоб мінімізувати контакти людей в період після карантину, в уряді заговорили про тотальний контроль. Себастьян Курц запропонував відстежувати громадян через спеціальні додатки в гаджетах або брелках.

Щоправда, за словами посла України в Австрії Олександра Щерби, така ідея не дуже популярна в країні, адже гаджет не тільки відстежує рухи людини, але і вимагає доступ до мікрофона на телефоні.

"Так, в країні дійсно думають над виходом з цього аврального стану. Вже анонсовано, що 14 квітня ослабнуть обмеження для торгівлі. Будуть відкриті великі супермаркети. У Тіролі, де найбільша кількість постраждалих, також знята частина заборон. Наприклад, з 7 квітня там дозволили виходити на пробіжку. Тобто країна поступово повертається до нормального стану, але це дуже тривалий процес", – наголосив у ефірі ObozTV посол.

Скільки втратила Австрія за час карантину

Також в австрійському уряді заговорили й про збитки через карантин, з'явилися перші цифри. На підтримку бізнесу планують виділити 35 млрд євро. Але і цього може бути недостатньо.

Мюнхенський інститут економічних досліджень підрахував, що країна втратить від 34 до 57 млрд євро за умови, що карантин хоч і частково, але триватиме до кінця травня. Якщо обмеження затягнуться до кінця червня, втрати складуть від 47 до 83 млрд євро. Кожен тиждень заходів проти коронавірусу коштує місцевій економіці від 3 до 7 млрд євро. Ймовірно тому влада налаштована мінімізувати втрати.

Австрія зараз є еталонним прикладом для країн Європи та світу. Вчасно запровадивши обмежувальні заходи, Відень уникнув десятків тисяч хворих та загиблих від коронавірусу. Правильно оцінивши загрозу пандемії та сумний досвід Італії, уряд ввів жорсткі заходи в усіх сферах. Самі ж австрійці здебільшого підкорилися.

Після трьох тижнів активних обмежень уряд думає про майбутнє. З огляду на сильну економіку й здорову фінансову систему, країна хоч і з труднощами, але в найближчі роки зможе відновитися.

Україні також варто взяти на озброєння здоровий досвід Відня і підготуватися до плану життя після карантину. А українцям варто зрозуміти – лише дотримання правил і здоровий глузд допоможуть нам уникнути сумного італійського досвіду.

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