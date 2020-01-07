Рахунок пішов на мільярди: з'ясувалася точна кількість жертв страшних пожеж в Австралії

У лісових пожежах в Австралії вже загинуло понад мільярд диких тварин. Попередні занижені дані застаріли і ґрунтувалися на невірній інформації.

Про це повідомляє видання HuffPost. За їх даними, початкова оцінка в 480 мільйонів загиблих тварин була приведена тільки для австралійського штату Новий Південний Уельс, а також виключала багато видів фауни, про популяцію яких не було надійних відомостей.

Пожежі в Австралії

За словами еколога з Сіднейського університету Кріса Дікмана, враховуючи таких тварин, як кажани, жаби і безхребетні, втрати живої природи Австралії перевищили один мільярд.

"Зараз вже більше 800 мільйонів, з огляду на масштаби пожеж тільки в Новому Південному Уельсі. Якщо 800 мільйонів звучать багато, то це ще не всі тварини на лінії вогню", – підкреслив учений.

Ще один еколог – вчений з Всесвітнього фонду дикої природи Австралії Стюарт Бланч підтвердив ці оцінки. Він також заявив, що мільярд може бути ще скромним припущенням, а справжні втрати значно вище.

Пожежі в Австралії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який знаходиться за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в коло.

Через жорстоку стихію вже загинуло 25 осіб, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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