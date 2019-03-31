|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Авіакатастрофа з росіянами в Німеччині: названі імена всіх загиблих

1.9тЧитати матеріал російською

Стали відомі імена загиблих росіян в авікатастрофа в Німеччині: Андрій Дикун, голова ради директорів S7 Наталія Фільова та її батько Валерій Карачов.

Джерело "Інтерфакс" повідомило, що пілот Дикун керував бізнес-джетом авіакомпанії "Глобус", на якому під Франкфуртом розбилися росіяни.

Поліція Німеччини повідомила, що розслідування катастрофи літака буде йти до кінця наступного тижня.

Новини
Російські літаки нарвалися на винищувачі НАТО: деталі інциденту

"Розслідування буде йти всю ніч і триватиме, швидше за все, до кінця тижня", – зазначив представник поліції Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"У літаку, за попередніми даними, був пілот і два пасажири, імовірно, росіяни. Ми не будемо підтверджувати (їх особистості) до тих пір, поки не знатимемо напевно", – сказав він, вказавши на те, що літак під час аварії повністю згорів.

Авіакатастрофа в Німеччині

Авіакатастрофа в Німеччині

MYGO

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки