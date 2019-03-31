Авіакатастрофа з росіянами в Німеччині: названі імена всіх загиблих

Стали відомі імена загиблих росіян в авікатастрофа в Німеччині: Андрій Дикун, голова ради директорів S7 Наталія Фільова та її батько Валерій Карачов.

Джерело "Інтерфакс" повідомило, що пілот Дикун керував бізнес-джетом авіакомпанії "Глобус", на якому під Франкфуртом розбилися росіяни.

Поліція Німеччини повідомила, що розслідування катастрофи літака буде йти до кінця наступного тижня.

"Розслідування буде йти всю ніч і триватиме, швидше за все, до кінця тижня", – зазначив представник поліції Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"У літаку, за попередніми даними, був пілот і два пасажири, імовірно, росіяни. Ми не будемо підтверджувати (їх особистості) до тих пір, поки не знатимемо напевно", – сказав він, вказавши на те, що літак під час аварії повністю згорів.

Авіакатастрофа в Німеччині MYGO

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Німеччині розбився приватний літак. Жертвами авіакатастрофи стали троє росіян.

Відомо, що співвласник російської авіакомпанії S7, дружина бізнесмена Владислава Фільова, розбилася на літаку.

Також в Німеччині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського авто, яке мчало на місце аварії літака з росіянами на борту.

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