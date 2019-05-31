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Арабські держави об'єдналися проти Ірану: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

Арабські держави висловили солідарність із Саудівською Аравією в протидії Ірану.

Таке рішення було ухвалено на саміті Ліги арабських держав (ЛАГ) у Мецці. Її члени підтримали право Саудівської Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратів захищати свої інтереси після нападів на їхню нафтову інфраструктуру, передає Reuters.

Із запереченнями виступили тільки представники Іраку: вони закликали союзників не втручатися у внутрішні справи Тегерана, щоб уникнути ескалації конфлікту та війни.

Саміт Ліги арабських держав

Саміт Ліги арабських держав

Verelq

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 травня влада Саудівської Аравії повідомила про пошкодження двох нафтових танкерів у затоці Омана незабаром після попередження США про загрозу атак на судна з боку Ірану. Ще два судна постраждали того ж дня в районі порту Фуджейра в ОАЕ.

  • За попередніми висновками експертів, до цього інциденту причетна іранська влада: її союзники нібито використовували морські міни, щоб пошкодити кораблі. На думку держсекретаря США Майка Помпео, ісламська республіка у такий спосіб спробувала підвищити ціну на нафту. Іран усі звинувачення заперечує.

  • 14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

  • 19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт щодо теми відносин із Іраном.

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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Иран гораздо сильнее ихней коалиции. Без поддержки США им не справится с Ираном.
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