Арабські держави об'єдналися проти Ірану: що відомо

Арабські держави висловили солідарність із Саудівською Аравією в протидії Ірану.

Таке рішення було ухвалено на саміті Ліги арабських держав (ЛАГ) у Мецці. Її члени підтримали право Саудівської Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратів захищати свої інтереси після нападів на їхню нафтову інфраструктуру, передає Reuters.

Із запереченнями виступили тільки представники Іраку: вони закликали союзників не втручатися у внутрішні справи Тегерана, щоб уникнути ескалації конфлікту та війни.

Саміт Ліги арабських держав Verelq

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 травня влада Саудівської Аравії повідомила про пошкодження двох нафтових танкерів у затоці Омана незабаром після попередження США про загрозу атак на судна з боку Ірану. Ще два судна постраждали того ж дня в районі порту Фуджейра в ОАЕ.

За попередніми висновками експертів, до цього інциденту причетна іранська влада: її союзники нібито використовували морські міни, щоб пошкодити кораблі. На думку держсекретаря США Майка Помпео, ісламська республіка у такий спосіб спробувала підвищити ціну на нафту. Іран усі звинувачення заперечує.

14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт щодо теми відносин із Іраном.

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