У Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа: евакуювали майже 8 тис. осіб. Фото і відео стихії

У штаті Каліфорнія (США) через масштабну лісову пожежу влада була змушена евакуювати близько 7,8 тис. осіб.

2 серпня вогонь поширився більш ніж на 4,8 гектара, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Займання почалося в лісі ще в п'ятницю, 31 липня. Даних про постраждалих поки немає.

Пожежу намагаються згасити близько 375 рятувальників, вертольоти та бульдозери. Ситуація ускладнюється сильним вітром і спекою – вдень температура в регіоні піднімається до +41 градуса.

Вогонь видно з гори Една біля шосе 243. Twitter / Big Rock Moto

Для людей створили евакуаційні центри. Влада запевняє, що вони працюють із дотриманням усіх карантинних вимог.

Пожежний біля Cherry Valley 1 серпня. CNN

Район пожеж на карті.

Пожежу назвали AppleFire – за назвою траси, поблизу якої почалося займання. San Bernardino National Forest

San Bernardino National Forest

#AppleFire timelapse between 9 and 10 PM August 1st. Taken from Mt. Edna just south of Banning. This is just showing a small portion of the overall fire. pic.twitter.com/wQ7KnbSOhU - Big Rock Moto (@ BigRockMoto1) August 2, 2020

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 pm 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT - CAL FIRE / Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

As scary as it is, the #AppleFire in the #CherryValley can be an impressive sight.



I was in between astonished and sad while taking these photos. What massive clouds were there yesterday and this is not yet contained. pic.twitter.com/Nqy2rP53dW — inz (@inzlabs) August 2, 2020

