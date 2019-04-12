Сегодня – день космонавтики, а вчера – состоялось событие, как раз из этого разряда. В США с космодрома НАСА на мысе Канаверал, во Флориде, во второй раз стартовала тяжелая ракета "Falcon Heavy". Как мы помним, в прошлом году, первый старт ракеты был не коммерческим и вывел в космос автомобиль Тесла, а в этот раз – полезной нагрузкой был коммерческий спутник "Арабсат-6А", который и был выведен на заданную орбиту.

Этот старт ознаменовал собой выход "SpaceX" в тяжелый сектор коммерческой космонавтики. Причем, сделано это очень эффективным способом, когда тяжелая ракета собирается путем сборки нескольких модулей средней ракеты "Falcon-9". То есть, разгонные модули стали универсальным элементом для двух типов ракет. Само это решение приводит к снижению стоимости запуска тяжелых грузов, но и это еще не все.

В отличие от первого запуска, когда эффектно были возвращены два боковых разгонных модуля, а третий приземлился в воду – мимо платформы, в этот раз все три модуля совершили штатную посадку и готовы к повторному использованию. Два боковых, как и в прошлый раз, вернулись на космодром Мыс Канаверал, а центральный – точно приземлился на платформу, в Атлантическом океане.

В общем, SpaceX уверенно выходит во все новые сегменты космических перевозок и сначала теснит там россиян, а потом и коллег из США. Удачный запуск арабского спутника показывает устойчивую надежность ракет SpaceX в среднем и тяжелом диапазонах груза, а предыдущий удачный запуск и приземление обитаемой капсулы, пока без экипажа, выводит компанию Маска в лидеры американских операторов пилотируемых программ.

На самом деле, в США имеется как минимум три крупных концерна, способных создавать космическую технику всего диапазона, включая и пилотируемые системы, но SpaceX уже обогнал даже собственных коллег и насколько можно понять – только набирает обороты.

Что тут важно в принципе, так это то, что ракетные системы SpaceX изначально создавались как коммерческие, а не как вариация оборонной системы. У военных тоже есть приличные ракеты, но они созданы для доставки заряда в одну сторону и потому – в принципе не нуждались ни в возврате разгонных модулей, ни в соответствующей надежности узлов и агрегатов. Вся система должна была штатно отработать 20-30 минут и все, что дальше –никого не интересовало. Боевой модуль отделился и пошел к цели, а на все остальное – плевать.

По этой причине, и конструктивно, и в плане материалов, подобные системы на порядок менее технологичны, нежели то, что производит кампания Маска. А это значит, что догнать или хотя бы не сильно отставать от него могут лишь высокотехнологичные производители в странах, где сам по себе высок технологический уровень и культура производства, а кроме того – имеет высокий уровень конструкторской мысли и концептуальный гений уровня Маска.

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То есть, удачный коммерческий старт тяжелой ракеты, безусловно выводит SpaceX в настоящие флагманы космических перевозок. Дальше будет работать принцип выгоды. Если один старт ракеты Маска стоит втрое дешевле конкурентов из Роскосмоса, например, то это значит, что если там не смогут подняться на новый технологический уровень, то Маск будет выводить в космос на один доллар втрое больше груза и рынок сделает свое дело.

Летом, приблизительно в июле, должен состояться "контрольный выстрел", когда в космос уйдет первый экипаж на ракете SpaceX. С этого момента он перекроет весь диапазон космических перевозок, который еще есть у россиян, а дальше – программа межпланетных обитаемых миссий, чего у конкурентов просто нет в принципе.

В общем, последняя гордость Москвы – космос, идет к своему Закату и чем быстрее все будет проходить у Маска, тем быстрее будет этот закат на Московии.

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