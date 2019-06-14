Польша сделала важный и логичный шаг, направленный на поддержание собственной безопасности. Он основан на четком понимании того, что РФ всегда будет потенциальным агрессором для страны. Чтобы это потенциальное состояние не изменилось в сторону реальности, сама Польша проводит беспрецедентные мероприятия по перевооружению своей армии.

Однако, постоянное наращивание военной группировки РФ на территории Калининградской области, приводит к нарушению баланса сил, и ситуация дошла до такого состояния, что собственных сил Польше уже явно не хватает, а возможность опираться на латанную-перелатанную систему коллективной безопасности – НАТО, можно расценить как акт суицида. Оно и понятно, поскольку длительное сокращение вооруженных сил стран НАТО привело к утрате надлежащей боеспособности Альянса, на фоне стремительно растущей российской угрозы.

И вот, 12 июня, первые лица США и Польши подписали меморандум о постоянном присутствии вооруженных сил США в Польше. Это – фундаментальный документ, который безусловно обрастет дополнительными соглашениями, но сейчас речь идет о том, что Штаты утверждают определенную численность своих войск, которые будут находится в Польше на постоянной основе.

Кроме того, Меморандум важен тем, что он оговаривает выделение или создание инфраструктуры, необходимой для постоянно присутствующих сил и средств США в Польше, а также – объектов, необходимых для быстрой переброски и развертывания американских войск в Польше, если возникнет кризисная ситуация.

Речь идет о том, чтобы в стране было создано отдельное командование группировкой американских войск, группы поддержки театра военных действий, пункт постоянной дислокации для танковой и авиационной бригад, а также – эскадрильи боевых дронов.

Кроме того американцы создадут базу проведения учений и скорее всего – хранения боевой техники. Но особое внимание будет уделено пунктам приема личного состава и техники вооруженных сил США.

Новини Санкции против России требуют отменить

В общем, Польша сделала свои исторические выводы и решила, что с таким соседом, которым является Московия, лучше иметь плотные контакты с конкретным союзником – США, нежели полагаться на европейских коллег, демонстрирующих какую-то странную и болезненную любовь к Москве. Такая ситуация уже была в 1939 году и закончилась плачевно. Ни Британия, ни Франция – не пришли Польше на помощь, и она утонула в крови. Видимо, там решили, что на этом – хватит. У нас такого решения нет и вряд ли будет при этой власти, но есть подозрение, что эта массовка зеленого цвета – не надолго, а значит – мы тоже придем к этой же ситуации.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.