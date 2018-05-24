До Запада постепенно приходит истинное понимание того, что надо противодействовать тому самому грязному триллиону российских денег, который на протяжении последних 20-30 лет вращается в западной экономике. Здесь нужно иметь ввиду, что в целом современный мир разделен на две части. Одна часть, - это т.н. Запад, в котором существуют правила и финансовые потоки крутятся в их соответствии. В целом правила выполняются. Вторая часть — это миф, в котором деньги по определению являются грязными. Либо нет как такового законодательства, либо оно плохо функционирует. В первую очередь это, конечно, же Россия, некоторым образом Китай, который ведет достаточно черную игру по целому ряду направлений. Например, в Африке китайцы чувствуют себя как рыба в воде, потому что там не существует никаких законов. Китайские режимы фактически покупают целые правительства. Это всевозможные страны-изгои или близкие к ним.

Вот этот второй мир формирует просто колоссальные денежные потоки, которые, так или иначе, соединяются с западной экономикой. Ведь экономика современного мира является глобальной, в ней нет границ. Происходит переплетение всевозможных политико-экономических связей, а потом крайне тяжело разобрать, где заканчиваются грязные деньги и начинаются чистые.

На протяжении последних десятилетий Запад открыл двери для стран т.н. третьего мира и не мог не пострадать из-за этого. Именно с точки зрения стабильности и законности средств. Частью этой системы стала Россия, которая является одним из крупнейших источников формирования средств, заработанные нелегальным образом. Нелегальными даже с точки зрения самого российского законодательства. Эти деньги в качестве полутора триллионов долларов вошли в западную экономику и здорово ее разогрели. Сейчас если этот триллион оттуда резко убрать, то пострадает огромное количество западных обывателей.

Возник бы эффект домино. В этом случае, западные экономики могли бы потерять не один триллион долларов, а в 2-4 раза больше. Рухнул бы весь каркас современной глобальной экономики. Но в первую очередь пострадали бы западные граждане.

Это та причина, по которой западное правительство долгое время закрывало глаза на российские грязные деньги. Сейчас пришел такой момент, что закрывать глаза дальше просто невозможно. Последней каплей в этом агрессивном поведении России стало отравление Скрипаля. Пора бы уже напрямую взяться за российские деньги. Санкции до этого вводились, но их было такое бесчисленное количество, что сейчас в двух словах он них даже и не расскажешь. Санкций настолько много, что можно перечислять весь день.

Тем не менее, в их списке не было санкций против денег, именно против олигархов и крупных капиталов. Вот сейчас в последние месяцы эта тема началась активно раскручиваться. Американцы первыми пошли на этот шаг, они просто взяли и "вырезали" Дерипаску. А это 1% от грязных российских денег. Помните, как после санкций в отношении компании Дерписки "Русал" здорово рухнули российские деньги? Да, частично они отыгрались, но только частично. Даже несмотря на то, что нефть поднялась до 80-ти долларов, рубль не то что не укрепился до 50 рублей против доллара, рубль ослаб. Сейчас он стоит 62 за доллар, и это при 80-ти долларах за баррель нефти. Представляете, что будет, когда цена на нефть снова упадет. А обвал произойдет, несомненно.

Даже удаление одного олигарха из этой системы приведет к очень серьезным последствиям. А что будет, когда удалят двух-трех олигархов и вырежут 10-15 мрлд. долл. из западной экономики? Конечно, она тоже пострадает, но тут уже вопрос стоит так: или долгосрочное и стабильное развитие политико-правовых систем Запада, но с определенной жертвой прямо сейчас, или же сиюминутная выгода, но с перспективой того, что постепенно западная демократия будет погибать под давлением грязных денег из России, Ирана, Китая.

Британцы начали подключаться к этому процессу фильтровки денежного потока из России. Понятно, почему они взялись за это серьезно, ведь Россия просто перешла черту и совершила уж очень дерзкие и при этом достаточно неумелые шаги. Имею ввиду, отравление Скрипаля. Поэтому англичане взялись за российских олигархов серьезно.

Почему именно Роман Абрамович? Берут по алфавиту. Постепенно будут проверять всех. Тереза Мэй объявила, что будет ужесточено законодательство по урегулированию процессов, связанных с перемещением крупных финансовых капиталов из других стран в Британию. Будет проверка, будут внимательнее изучать заявления инвесторов на визы, будут проверять происхождение средств... Это очень серьезно. Западная система не работает в таком ручном режиме, как например, российская.

Запад дал России шанс 30 лет тому назад, но она этим шансом не воспользовалась и не смогла интегрироваться в Европу. Поскольку этого не случилось, то теперь урок усвоен на многие поколения вперед. Больше таких шансов России не дадут.

Вот что означает кейс Абрамовича. Будут и новые лица. Несомненно!