Анексія Криму – не завада: в Європі ухвалили скандальне рішення щодо Росії в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи не повинна відмовляти у визнанні повноважень депутатів з Росії – держави-учасниці РЄ, яка анексувала український Крим.

До такого висновку в п'ятницю, 6 грудня, дійшла Єврокомісія "За демократію через право", відома також як Венеціанська комісія. Як повідомляє "Європейська правда", зміст рішення буде офіційно оприлюднено у день "нормандського саміту" 9 грудня.

Зазначається, що такий висновок був підготовлений за запитом регламентного комітету Асамблеї. Той просив роз'яснити: чи має ПАРЄ право визнавати повноваження у своєму складі делегації Держдуми РФ, "з огляду на те, що в обранні її депутатів за партійними списками брали участь виборці з окупованого і незаконно анексованого Криму".

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У зв'язку з цим Венеціанська комісія підтвердила, нібито і у самої РЄ, і у її держав-учасниць "є чітке зобов'язання не визнавати анексію, явно або неявно".

В документі також зазначено, що це поширюється і на ПАРЄ. Однак, стверджує ВК, "це не обов'язково повинно призводити до позбавлення повноважень всієї делегації тієї країни, яка здійснила анексію". Зважаючи на це, наявність у складі Росії анексованого українського півострова ще не позбавляє російських депутатів права на участь у роботі ПАРЄ.

Водночас у Комісії заявили про можливість застосування інших санкційних обмежень у ПАРЄ проти депутатів від РФ, обраних за партійними списками, лише через факт голосування за них анексованому Криму. В окремих випадках можливе навіть повне позбавлення повноважень всіх або частини делегатів Росії.

Зазначається, що важливо навіть те, чи були кримські голоси вирішальними для обрання депутатів або партії, що потрапили до Держдуми РФ.

"Ухвалюючи рішення про визнання повноважень, ПАРЄ повинна оцінювати вплив включення анексованої території на фінальні результати виборів... І визначити, чи повинні повноваження бути підтверджені або скасовані, згалом чи частково", – підкреслюється в рішенні ВК.

Не виключено, що з часом Асамблея може збільшити список можливих санкцій щодо Росії. Документ Венеціанської комісії містить непрямі вказівки на те, що у мажоритарних депутатів Думи, обраних у Криму, або ж членів Ради Федерації є всі підстави не бути визнаними членами асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення російської делегації на засідання ПАРЄ. За його словами, це ще не означає, що в Європі забули про "заморожені" конфлікти на континенті.

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