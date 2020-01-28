В воскресенье, в газете Нью-Йорк Таймс была опубликована статья бывшего посла и совсем недавнего бывшего временного поверенного США в Украине Билла Тэйлора. Статья, по сути являющаяся открытым письмом, ответом госсекретарю Помпео, который спросил журналистку Национального Общественного Радио Мэри Луиз Келли "Вы что считаете, что американцам есть дело до Украины?", употребив в этой фразе, как сказала журналистка, слово "еб*ный", скорее всего по отношению к Украине, а может быть, по отношению к американцам, а, может быть, по отношению и к Украине, и к американцам.

Статья очень важна с моей точки зрения. Она отражает мнение настоящих американцев, патриотов своей страны, таких, каким является Билл Тэйлор.

И очень хорошо, что одна из самых читаемых газет в стране и в мире предоставила возможность Биллу Тэйлору ответить на своих страницах госсекретарю Помпео на его совершенно недостойные и попросту отвратительные слова.

Я перевел статью полностью.

Уильям Б.Тэйлор. Нью-Йорк Таймс, 26 января 2020 года.

"Да, госсекретарь Помпео, американцам должно быть дело до Украины.

В то время как госсекретарь Майк Помпео готовится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в конце этой недели, он, как сообщается, спросил: "Есть ли американцам дело до Украины?"

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Ответ должен быть "да", и вот почему. Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, то и мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине.

Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. Эта война имеет много компонентов: вооруженная военная агрессия, энергоснабжение, кибератаки, дезинформация и вмешательство в выборы. На каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта.

В течение последних семи месяцев я представлял Соединенные Штаты в Украине и регулярно посещал линию фронта военного конфликта. После оккупации Крыма Россия направила свои армию, силы безопасности, тайных агентов, оружие, финансирование и политику в украинские юго-восточные области, Донецкую и Луганскую, регион, известный как Донбасс. Линия соприкосновения длиной 280 миль между российскими силами и украинскими силами стабилизировалась, но на ней никогда не наступала тишина.

Наоборот, линия фронта на Донбассе знаменует собой единственную в Европе реальную войну. Каждую неделю российские войска убивают украинских солдат и несут потери в свою очередь. За 12 часов до моего последнего визита на линию фронта в ноябре украинский солдат был убит и еще один ранен. С момента вторжения русских в 2014 году в этой войне погибли 14 тыс украинцев.

Соединенные Штаты и наши союзники поддерживают Украину в этой войне, обеспечивая вооруженные силы Украины оружием, поддержкой и обучая их. Американская помощь в области безопасности Украине регулярно получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе; важность этой помощи Украине - и национальной безопасности США - не обсуждается.

На энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, тратя миллиарды на ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования. В очередной раз продемонстрировав двухпартийную политическую поддержку Украине, Конгресс в конце прошлого года ввел санкции в отношении компаний, пытающихся завершить строительство трубопровода, что привело к значительным задержкам в реализации проекта.

Гибридная война России - это также и информационная война. Она начинается дома, в российских СМИ доминирует государство, заставляя своих граждан считать, что они находятся под угрозой со стороны враждебного Запада, и убеждая их, что президент Владимир Путин защищает их от коррумпированных врагов.

Российские тролли и интернет-хакеры нацелены на украинские, европейские и американские политические и социальные линии разлома в обществе, раздувая различия между людьми и разжигая разногласия между ними. Они стремятся ослабить западные альянсы, подорвать доверие к демократическим институтам и настроить одних граждан против других. Мы и другие союзники по НАТО работаем с Украиной, чтобы противостоять этому вредному влиянию.

Русские вмешались в наши выборы в 2016 году - но не раньше, чем вмешались в выборы в Украине в 2014 году и референдум по британскому брекситу в начале 2016 года. Поскольку Украина находится на переднем крае, мы помогали центральной избирательной комиссии Украины в подготовке к выборам 2019 года для защиты против дальнейшего российского вмешательства. Их усилия, с нашей помощью, успешно пресекли атаки русских.

Но российский вызов еще шире, чем гибридная война. Кремль нападает на правила, которыми определялись отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет. С их вторжением в Украину в 2014 году г-н Путин нарушил эти правила, нарушил международный консенсус, нарушил договоры и принципы, которые даже предыдущие российские и советские лидеры уважали.

Кажется, мистер Путин хочет вернуться к закону джунглей, который характеризовал отношения между народами на протяжении веков до 1945 года, когда могущественные страны доминировали и вторгались в менее могущественные страны, где страны создали сферы влияния, угнетали соседей, что приводило к войне и страданиям. Именно так российская империя и Советский Союз вели свои международные отношения - доминировали, контролировали и поглощали соседние земли. Возвращение к правилам джунглей угрожает не только Украине и Соединенным Штатам, но и самой глобальной стабильности.

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Пока Россия не уйдет из Украины - из Донбасса, и Крыма - и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие страны не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина - это линия фронта.

В еще более широком смысле атака России на Украину и Запад - это атака на демократию. Вопрос о том, как страны управляют сами собой - демократия против самодержавия - решается между странами и внутри них. Россия, Китай, Иран, Египет, Турция, Филиппины, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Сирия - все это автократии, все они несвободны. В борьбе между демократиями и самодержавиями, в борьбе между свободой и несвободой Украина находится на переднем крае.

Поддерживать Украину - значит поддерживать молодую демократию, борющуюся за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами. Она заключается в том, чтобы поддержать страну, которая вышла из своего неспокойного прошлого, чтобы принять европейские и западные ценности, и которая стремится присоединиться к европейским и североатлантическим институтам, победить постсоветскую коррупцию и дать своим гражданам шанс на процветание в нормальной стране

Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным державам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддержка демократии против самодержавия. Это поддержка свободы против несвободы. Большинство американцев так и делают".

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