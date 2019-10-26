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26 жовтня • оновлено в 08:23
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Американцы не станут платить за войну в Украине

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Я написал тут заметку ниже. Где без соплей и плача, представил ту ситуацию, что у нас есть и я прогнозирую на ближайшее будущее. Прогноз этот для людей левее от центра, для Украины, для американских союзников - достаточно суровый и плачевный. И мои прогнозы, несмотря на шумные несогласия, очень часто сбываются. Потому, как говорят в Америке, take it or leave it, но суть не изменится. Это то, что есть. Но это не значит, что в этом, что есть, мне всё нравится. Это две разные вещи, чего бы хотел я и что есть в реалии.

Потому пройдёмся по тем же пунктам, столь же без эмоций и так как оно есть. С моими добавками, а как бы сделал я.

1;2;3;4; 5 пункты - это та реальная ситуация, что существует в американском обществе. Не среди экспертов, военных и гражданских, не среди любителей и понимающих политику, не среди историков и представителей активной внешней политики, а среди АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖДАН ВООБЩЕ. Если это не так, то каким образом 2 подряд президента из двух, непримиримо противоположных партий, шли со знаменем изоляционизма в руках. Каждый по своим причинам и желаниями, но вывод и результат один. Американцы на сегодня глубоко разочарованы, устали, не желают активной внешней политики за их счёт, пока ЭТО КОНКРЕТНО ИХ НЕ КАСАЕТСЯ.

Прежде всего это результат полного фиаско в Ираке, где мы воевали, строили, как оказалось никому не нужную демократию, и ... усилили своими действиями Иран, поменяв не в свою пользу весь расклад сил в регионе. И сейчас, буквально все, не очень официально, но говорят - с Саддамом у власти ситуация была в разы стабильнее и предсказуемой. Тогда как сейчас мы видим, что Иран, Россия, шииты полностью подмяли под себя весь север Ближнего востока и суннитские режимы к югу от них могут посыпаться как перезрелые яблоки с дерева - только тронь их.

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Таким образом, как результат 3х триллионов долларов на ветер, руками Джорджа Буша, а также в результате достаточно глупого выхода Обамы из Ирака (причины у него были вроде легитимные, но результат был плачевный) мы полностью войну там проиграли. Не с военной, а с политической точки зрения. Плюс позорные кадры пыток из тюрьмы Абу Грейб, плюс коррупция Халибёртона, плюс-плюс-плюс….

И результат - американцы всегда мало интересовались внешней политикой.

А сейчас больше 65% населения против каких-либо внешних операций и вмешательства куда-либо, даже если это кристально чистые цели и задачи. Платить американцы не хотят больше ни за что. НАТО и военных правые считают паразитами, а левые считают империалистами, желая в разы срезать военный бюджет. Поддержки стран и американских баз, даже если это не супер дорого - тоже никакой популярностью в Америке не пользуется. И наоборот желание уйти из разных горячих точек, типа Афгана, где опять таки - потратили сотни миллиардов, а результата нет - очень высокое.

Дальнейшее наше там пребывание и операции требует серьёзных вложений денег и я ооооочень сомневаюсь, что и правые-трампофилы и левые- необольшевики, собираются серьёзно давать денег на такое. Потому подходим к пункту 5.

На то время пока у власти Трамп, а это может быть ещё до 2024 года, и также если Трампа уберут, серьёзных трат на поддержку союзников, НАТО, Украины, Кореи и т.д. я бы не ждал и не просил. Население поддерживает демократию в Украине, но раскошелиться на это не желает. Как и в других случаях.

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Пункт 6. Есть очень много СПРАВА возражений по поводу - а зачем в НАТО приняли страны Балтии и бывшей Югославии. Фронт и так бесконечно растянут. Защищать сами себя такие страны не могут. Они играют глубоко вспомогательную роль. Потому и в западной Европе с её финансовыми проблемами и купленными политиками и в Америке с её изоляционизмом, очень глубоко сидит скепсис, а надо ли вообще дальнейшее расширение НАТО, если знать, что общий котёл от этого скудеет, а не растёт.

Например, я практически уверен, что на сегодня, при Трампе у власти, никто не пойдёт защищать страны Балтии или даже Польшу, если русские на них нападут или отрежут Нарву, как слишком русский город, в свою пользу. 5я статья НАТО пока есть Трамп - абсолютно мертва. И это не то, что мне нравится, а то, что есть с 99% вероятности. Заставить Трампа это делать - нужна революция в Конгрессе, которая неизвестно чем закончится. Почему я и сказал - спасение утопающих в той ситуации, что есть СЕГОДНЯ, дело самих утопающих.

Как будет, если Трампа уйдут и будет кто-то не из радикально левых - я практически уверен, что ситуация резко изменилась бы в лучшую сторону. Приди к власти радикально левые - они может и не откажутся от 5й статьи, но их военный бюджет будет настолько тощий и столько с него срежут, что вести серьёзные военные операции, будет просто нереально.

Это та суровая реальность, что есть и она как минимум до 2020 года, а может и 2024. Видя как демократы идут на выборы и насколько у них всё может зависнуть всего из-за одного штата на среднем западе, где их радикально-левая повестка никого не интересует и застрянет буквально сразу же, я абсолютно не удивлюсь, если Трамп их разгромит ещё раз. И, я не столько рад этому, сколько просто будет законное злорадство по поводу - насколько надо же быть пустыми бездарями и идиотами, чтобы проиграть такому как Трамп. Вот если так будет, хотя я надеюсь, что нет, вспомните мои слова.

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7. Вице-президент Байден, в 2012 году, сам сказал - что пока американцы не уходят из какой-то страны, где они вели чисто полицейские операции, ни один режим don't want to man up. Или попросту взять на себя свои заботы и вырасти из детского состояния. Это не Трамп сказал, а Байден. Иронично? Конечно. Потому что сейчас та же линия поведения, пусть под другой мыслью и соусом, но у Трампа.

Байден это говорил, как оправдание выхода из Ирака. И в чём то, несомненно, он прав на 100%. Иракские силы безопасности разбегались как только американцы прекращали их опекать. При этом забирая с собой оружие, обмундирование и деньги. Т.е. система безопасности, построенная из местных кадров, американцами - работает плохо. И нужны десятилетия оккупации, чтобы это изменить.

8. Отсюда мой 8 пункт. Мы в целом ряде стран, занимаемся умиротворением каких-то дикарей с одной стороны и бандитов с другой. Каждый раз пытаясь помирить воинственных людоедов, выдавая это как святую цель свободы. А практика показывает, что людоедам свобода не нужна. Им нужна палка. Им нужен верховный людоед, который перебьёт пару миллионов подданных и таким образом установит порядок. Мы не можем это ни понять, ни сделать.

Следовательно наши действия и попытки найти здравый смысл и установить мир с людоедами и дикарями - работать не будет. Людоедов надо перебить, а дикарей нужно 100 лет цивилизировать. То есть, нужны не военные операции и потом построение государства с американской полицией и местными бонзами, а полная, военная оккупация на 100-150 лет, с полной заменой законов, понятий, практики и вообще всей фабрики жизни.

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Как это сделать? Единственная дорога, это дождаться пока все самые воинственные зарежут друг друга и на уже пустом поле, после их безвременной кончины, можно что то строить новое. Т.е. за счёт местной войны достигнуть ситуации, где будет убит последний раб и с нашей последующей помощью будут только свободные люди. Новая операция Моисей в действии на 4-5 поколений.

Есть возражения? Смотрим на Россию как пример - скажите вы верите там в демократию и свободу эволюционным путём? Я ни одной секунды в это не верю. Там нужна военная западная оккупация, внешнее управление и долгий, на лет 150 образовательно-обучающий процесс переделки всех мозгов всего нового молодого населения. Потому что например сейчас, если вы распустите Думу Путина, а завтра сделаете новые выборы - вы опять соберёте Думу, не менее реакционную, а может даже и более, так как Путин, при всех его "НО", для многих, ещё более радикальных, дикарей из России, даже своего рода, ограничивающее понятие, которое держит их в руках, более или менее.

Теперь из России смотрим на такие "продвинутые страны" как Саудовская Аравия, "солнечный" Камерун, "царство свободы и порядка" Мавританию, "обители любви и гармонии" в Ливии, Палестине, Сирии, Турции, Афганистане, Пакистане, Кашмире, Судане, Чечне, Ираке, Конго, ЦАР, Нигере, Мали и так далее по жутко длинному списку.

Помогая этим странам находить мир и прекращать местные войны - мы таким образом не помогаем им перестроится, а помогаем им законсервировать своё полностью гнилое, криминальное, неработающее состояние ещё на 20-30 лет. Авось одумаются. Не одумаются. Не ждите. От России вы ждёте перемен? Надеюсь, что нет. Значит и от Палестины с Суданом, Камеруном и Пакистаном, ждать абсолютно нечего. Только слом старой системы, за счёт жуткой войны и крови, а затем внешняя западная операция - план Маршала на Ближний восток, плюс оккупация, плюс полная замена образования, на 7-8 поколений - вот что даст результат. И ничего больше.

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9. Пункт это вывод из существующей ситуации. Где в Америке вырос национализм с изоляционизмом. И чтобы его победить нужна очень серьёзная разъяснительная работа - почему, например, нам выгодна демократическая, прозападная Украина и почему мы пытаемся помочь ей. Почему нам нужно, может не везде и не всюду, но периодически влезать в какие то конфликты, даже если регион Ближнего востока, нас экономически больше не интересует никак. Американцы не видят на сегодня связи своего вкусного и мирного бутерброда перед телевизором и ситуацией в Украине. А должны видеть. Американцы много лет страдали от зависимости от арабской нефти и потому то, что теперь она нам на фиг не нужна больше - есть огромное достижение и счастье. Однако, если мы не хотим чтобы всё кипящее дерьмо этого региона перелилось через край к нам сюда, нужно его превентивно нейтрализовать там.

Одновременно, я считаю, нужен серьёзнейший разговор о будущем НАТО и его отдельных членах. Турция - это не друг, не союзник, и не должна быть в НАТО. И тем более не должна ставить нам условия или пугать беженцами. Греции и Италии, Испании и Германии надо очень глубоко пересмотреть свой либерализм без мозгов и понять, что именно они способствуют этому наплыву никому не нужных мигрантов из Африки и Ближнего востока. Пока европейцы и страны на границе не построят стены и не начнут физически отправлять суда и беженцев обратно в свои страны, Европа будет в состоянии полного развала. И это не должна им исправлять Америка. Они сами должны найти силы и пути перестать быть доильной коровой, которая скоро сдохнет от обилия желающих напиться дармовым молоком.

Турция бы не посмела пугать беженцами, если бы знала, что греки и НАТО, развернут все лодки обратно и запустят их в Турцию с песней. А так, турки могут шантажировать, вечно упёртых левых европейцев, которые плачут по всему миру и навести порядок у себя не могут сейчас и не смогут в будущем. Америка не может быть полицейским в каждой европейской стране, особенно учитывая, если будут какие-то серьёзные войны на Ближнем востоке и именно туда ринутся террористы и бандиты. Европейцы должны оторваться от той, слишком мягкой постели и вкусного кофе в Париже и идти защищать самих себя. Американская нянька там быть не должна для такого и не будет. А вот 5й параграф в НАТО, нужно заново обсудить со всеми - точно выяснив, а каково будет участие каждой страны в защите каждого из членов НАТО?

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Вот как то так - как оно есть. Эксперты и люди думающие смотрят на многие вещи с позиции, что надо. Но население в странах по миру, думает в понимании - а нужно ли это им для их жизни. И эти ножницы между популизмом населения и ими избранными лидерами, а также военными и экспертами - это та реальность, что плохо работает сегодня. Население Америки, да и разве только Америки - а Франция, а Германия, а Швеция, а Нидерланды и т.д. - не хотят заниматься решением чьих то проблем.

Отсюда идут президенты, канцлеры, премьеры популисты, которые просто выражают мнения избирателей. Это и есть демократия, где демократически избранные лидеры стран говорят от лица избиравших - нам плевать на Сирию, Украину, Судан и Афганистан. И сколько бы эксперты не вздыхали по данному поводу - ситуацию не поменять, пока не будет очень серьёзной подготовительной работы, где каждому американскому, французскому, немецкому и т.д. реднеку расскажут, а почему это в его интересах читать сводки из Донбасса.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Російська воєнна загроза Політичні скандали в США війна Російсько-український конфлікт
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Новини Росії Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
иди на.ху.й "американец"
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