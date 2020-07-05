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Американець з'їв 75 хот-догів і знову побив світовий рекорд

Юрій Сергієнко
Світ
1,1 т.
Джоуї Честнат побив свій же світовий рекорд

Джоуї Честнат побив свій же світовий рекорд.

Американець Джої Честнат, якого називають "Щелепи", з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин.

Таким чином він побив свій же світовий рекорд на конкурсі, який проводився в Нью-Йорку 4 липня, повідомляє телеканал ESPN.

"Було важко. Хот-доги були сьогодні добре приготовлені. Мені не вистачало підтримки уболівальників", – сказав Честнат.

Зазвичай конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводиться біля закусочної Nathan's Famous, але через пандемію COVID-19 цього разу він проходив в засекреченому місці і без уболівальників за участю всього 5 осіб замість 15. Вони були відокремлені один від одного прозорими перегородками

Честнат встановив свій попередній рекорд в 2018 році, тоді йому вдалося з'їсти 74 хот-дога. Також він був переможцем конкурсу в 2007, 2009, 2013, 2016 2017 і 2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні в США відзначили День незалежності. Через коронавірусу звичні масштабні заходи не проводилися, проте деякі урочистості все ж відбулися.

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