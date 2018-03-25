Американець-прихильник плоскої Землі полетів "у космос": що з цього вийшло

У США прихильник плоскої Землі Майк Х'юз з Каліфорнії створив ракету і навіть здійснив на ній політ.

За його словами, він створив літальний апарат "на паровій тязі" прямо у себе в гаражі, передає "Лента.ру".

У 320 кілометрах від Лос-Анджелеса йому вдалося піднятися на 520 метрів. Він приземлився на парашуті приблизно в 450 метрах від місця пуску.

Правда, ніс ракети при падінні розколовся на дві частини. Сам пілот-любитель майже не постраждав, він скаржиться тільки на болі в спині.

"Я втомився від розмов про те, що я злякався і не зібрав ніяку ракету, я втомився від усього такого. Я взяв себе в руки і зробив це", - заявив він.

61-річний чоловік працює водієм лімузина, але захоплюється наукою. На порталі YouTube він викладає відеозвернення, де стверджує, що Земля має плоску форму. У перспективі він має намір створити ракету, щоб отримати підтвердження теорії.

Як повідомляв "Обозреватель", центр "Миротворець" висміяв заяву президента Володимира Путіна про розробку в Росії нової ракети з ядерним двигуном, якою він погрожував під час свого послання до Федеральних зборів.