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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Пентагон бьет тревогу

15.4т Читати матеріал російською

Объясняя цель своих провокационных ракетных пусков, КНДР обвинила Сеул в "двуличии". Это уже второй за три месяца ракетный тест, нарушающий запрет Совбеза ООН. Пентагон и южнокорейские военные бьют тревогу: запускаемые Пхеньяном ракеты подозрительно напоминают снаряды комплексов "Искандер", из-за которых США вышли из ДРСМД. Если бы в Соединенных Штатах вместо дыры были президент, Белый дом и Госдепартамент, мы бы сейчас имели бы хоть какую-то официальную реакцию: озабоченность, усиление санкций, призывы, демарши – хоть что-то из учебников по дипломатии. Зато Трамп в интервью Fox News заявляет, что в отношениях США и КНДР "все очень хорошо" (мужик, да расширь ты свой словарный запас хотя бы до 200 слов!).

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Никаких внятных комментариев ни от него, ни от американских ведомств – что сейчас, что в мае. Главе Америки совершенно безразличен тот факт, что Пхеньян второй раз в этом году нарушает принятый Америкой же международный документ и прямо заявляет, что это нарушение является угрозой в адрес одного из главных американских союзников в Азии. Все это происходит на фоне наглеющего Ирана (которому Трамп так до сих пор и не дал адекватного отпора), откалывающейся Турции (против которой Трамп отказался вводить экономические санкции из-за С-400), разлада с европейскими союзниками (которых Трамп ценит меньше, чем Путина и Ким Чен Ына).

Если это не развал международной архитектуры безопасности, то что это?

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Ракетно-ядерна програма КНДР Політичні скандали в США війна
Особи
Дональд Трамп Кім Чен Ин
Місце
США
Теги
Пентагон Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Обычный вход в очередную мировую войну. Правда она уже идёт. Только основные игроки ещё об этом не знают и на вошли в горячую фазу. А вообще как всегда. Запасайтесь водой и едой...
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an and
an and
Трамп сегодня есть, а завтра нет...а провалы и откаты нужны для прогресса, как инструменты, которые оголяют проблемные места! И в результате Америка станет еще и еще сильнее, а доходы и благополучие ее граждан и так неизменно растут год от года!
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Зачем свинарям политинформация про КНДР? Им бы про польских фермеров, дающих лишний злотый за собранную корзинку клубники и холопскую пайку после сельских трудов - так, глядишь и протянут еще 2019 год!))))
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Федяков Алексей, большая война и тебя не пощадит. То есть этот твой комментарий всё равно что выстрел себе в висок.
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