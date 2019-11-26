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26 листопада • оновлено в 09:02
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Албанію спіткав новий потужний землетрус: усі подробиці, фото і відео

1.6т
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Неподалік від столиці Албанії Тирани стався землетрус магнітудою 6,4 стався.

Як повідомляє Геологічна служба США (USGS), він був зафіксований о 02:54 за часом UTC у ніч на 26 листопада. У результаті постраждали сотні людей, зруйновано кілька будинків, передає "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався у 10 кілометрах на північний захід від міста Шіджак поруч із Тіраною. Осередок залягав на глибині 12 кілометрів.

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

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Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Twitter Gibson Lumayog

Сильні підземні коливання відчувалися безпосередньо у столиці, а також у місті Дурресе, який розташований найближче до епіцентру. Там впали деякі будівлі.

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Twitter Gibson Lumayog

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Twitter Gibson Lumayog

Землетрус в Албанії

Землетрус в Албанії

Twitter Gibson Lumayog

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Албанії стався найсильніший за останні 30 років землетрус, в результаті якого понад 100 осіб були травмовані.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Албанія
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