Албанію спіткав новий потужний землетрус: усі подробиці, фото і відео

Неподалік від столиці Албанії Тирани стався землетрус магнітудою 6,4 стався.
Як повідомляє Геологічна служба США (USGS), він був зафіксований о 02:54 за часом UTC у ніч на 26 листопада. У результаті постраждали сотні людей, зруйновано кілька будинків, передає "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався у 10 кілометрах на північний захід від міста Шіджак поруч із Тіраною. Осередок залягав на глибині 12 кілометрів.
Землетрус в Албанії
Землетрус в Албанії
Землетрус в Албанії
Twitter Gibson Lumayog
Сильні підземні коливання відчувалися безпосередньо у столиці, а також у місті Дурресе, який розташований найближче до епіцентру. Там впали деякі будівлі.
Землетрус в Албанії
Twitter Gibson Lumayog
Землетрус в Албанії
Twitter Gibson Lumayog
Землетрус в Албанії
Twitter Gibson Lumayog
Fuerte Sismo 6.4 en Albania 🇦🇱- 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) November 26, 2019
Mar Adriático Europa #temblor #earthquake #adriatic #Albany pic.twitter.com/ldfnpWcS0U
Fuerte sismo de magnitud 6.4 en Albania deja daños y heridos - Catastrofes Mundiales https://t.co/napozkZSVv- gibson lumayog (@ gibsoon111) November 26, 2019
# ÚLTIMAHORA- Mario Morínigo Moray (@mmmoray) November 26, 2019
Reportan graves daños estructurales en edificios en #Durres #Albania tras el fuerte #sismo de magnitud 6,4 en la escala de Richter. pic.twitter.com/LWZd0pf6mn
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Албанії стався найсильніший за останні 30 років землетрус, в результаті якого понад 100 осіб були травмовані.
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