Уже вибрали нового: Пентагон і ІДІЛ підтвердили загибель ватажка терористів

У Пентагоні (США) заявили, що результати ДНР-аналізу з абсолютною точністю підтвердили особу ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Результати експертизи озвучив на брифінгу глава Центрального командування ЗС США генерал Кеннет Маккензі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Терміновий аналіз показав пряму відповідність між зразками ДНК", – сказав він. За словами Маккензі, ймовірність того, що це не були останки саме аль-Багдаді, становить 1 до 104 септілліонів (число з 24 нулями – Ред.).

За даними Reuters, терористична організація "Ісламська держава" також підтвердила смерть свого лідера аль-Багдаді. Крім того, на опублікованому терористами запису також сказано про загибель Абу Хасана Аль-Мухаджіра, який вважався правою рукою лідера ІДІЛ.

Було названо ім'я нового ватажка терористів. Ним став Абу Ібрагім Аль-Хашимі Аль-Курейши.

"The individuals who planned and conducted this mission are quiet professionals focused on their mission above glory or recognition. Committed people did hard, risky work, and they did it well. "- @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/Una3V5h0L8