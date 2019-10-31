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31 жовтня • оновлено в 20:00
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Уже вибрали нового: Пентагон і ІДІЛ підтвердили загибель ватажка терористів

1.2т Читати матеріал російською

У Пентагоні (США) заявили, що результати ДНР-аналізу з абсолютною точністю підтвердили особу ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Результати експертизи озвучив на брифінгу глава Центрального командування ЗС США генерал Кеннет Маккензі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Терміновий аналіз показав пряму відповідність між зразками ДНК", – сказав він. За словами Маккензі, ймовірність того, що це не були останки саме аль-Багдаді, становить 1 до 104 септілліонів (число з 24 нулями – Ред.).

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Пентагон і ІДІЛ підтвердили загибель аль-Багдаді

Пентагон і ІДІЛ підтвердили загибель аль-Багдаді

ВВС

За даними Reuters, терористична організація "Ісламська держава" також підтвердила смерть свого лідера аль-Багдаді. Крім того, на опублікованому терористами запису також сказано про загибель Абу Хасана Аль-Мухаджіра, який вважався правою рукою лідера ІДІЛ.

Було названо ім'я нового ватажка терористів. Ним став Абу Ібрагім Аль-Хашимі Аль-Курейши.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
США
Тег
ІДІЛ
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