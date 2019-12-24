Адвокат Трампа висунув Соросу серйозне звинувачення щодо України

Американський фінансист Джордж Сорос "курував" призначення чотирьох послів США в Україні.
Таку заяву зробив особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані у своєму інтерв'ю New York. За його словами, зокрема, той нібито "контролював" Марі Йованович (експослиню США в Україні).
"Усі чотири посли там у Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", – сказав Джуліані.
Джордж Сорос
Zik.ua
Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера. Його навіть викликали в Сенат, щоб розпитати про нещодавню поїздку до України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 грудня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями.
Американський лідер розлютився через голосування і звернувся з образливою промовою до деяких конгресменів.
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