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24 грудня • оновлено в 08:48
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Адвокат Трампа висунув Соросу серйозне звинувачення щодо України

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Американський фінансист Джордж Сорос "курував" призначення чотирьох послів США в Україні.

Таку заяву зробив особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані у своєму інтерв'ю New York. За його словами, зокрема, той нібито "контролював" Марі Йованович (експослиню США в Україні).

"Усі чотири посли там у Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", – сказав Джуліані.

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Джордж Сорос

Джордж Сорос

Zik.ua

Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера. Його навіть викликали в Сенат, щоб розпитати про нещодавню поїздку до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Джордж Сорос
Місце
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Не просто так ему в Венгрии Орбан пинка дал и всяческим его фондам. Хотя Сорос сам наполовину венгр.
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sadyk alex
sadyk alex
эта фишка не поможет трампу.там уже решение принято.трампа сольют реально.
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Хо Хол
Хо Хол
sadyk alex, сольют твоей мамаше за щеку :D
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Опять Сорос))) Обычно это ватный кумир, они на него обычно дрочат))
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Хо Хол
Хо Хол
Бешенство Ватки, пока Сорос дpoчит xpюкраину и в хвост, и в пятак :D
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