Адвокат Трампа висунув Соросу серйозне звинувачення щодо України

Американський фінансист Джордж Сорос "курував" призначення чотирьох послів США в Україні.

Таку заяву зробив особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані у своєму інтерв'ю New York. За його словами, зокрема, той нібито "контролював" Марі Йованович (експослиню США в Україні).

"Усі чотири посли там у Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", – сказав Джуліані.

Джордж Сорос Zik.ua

Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера. Його навіть викликали в Сенат, щоб розпитати про нещодавню поїздку до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 грудня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями.

Американський лідер розлютився через голосування і звернувся з образливою промовою до деяких конгресменів.

Експертка із міжнародних питань Юлія Осмоловська спрогнозувала, що процедура закінчиться провалом.

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