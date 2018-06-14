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"Абсолютно філігранно": Собчак ткнули носом в "договірняк" з Путіним

1.2тЧитати новину російською

Російський опозиціонер, бізнесмен і засновник компанії "Евросеть" Євген Чичваркін звинуватив телеведучу і екс-кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак в "договірняку" з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Ми знаємо, що Собчак домовилася з Путіним, що це (участь телеведучої у виборах - ред.) "договірний матч" - ми це все знали, ми це все прекрасно розуміли. Це ще один розпил можливої ліберальної аудиторії", - заявив він в ефірі "Ехо Москви".

За його словами, завдання російської влади "отщепить, розділити і пересварити всіх" вдалася в ході виборчої кампанії "абсолютно філігранно".

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"Владі вдалося ще більший розбрід і хитання зробити і відтягнути досить приємну частину прогресивно мислячого суспільства, втягнути в процес спостереження за Ксенією Собчак: там дебати, скандали, ще щось таке", - додав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про тісний зв'язок Путіна і Собчак заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори в Росії
Особи
Євген ЧичваркінКсенія СобчакВолодимир Путін
Місце
Росія
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