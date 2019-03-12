"А то будуть обсмоктувати!" Лукашенко пригрозив "закрити роти" білорусам

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні ніхто нікому не повинен закривати рот.

Лідер сусідньої держави зазначив, що в інформаційній сфері повинен бути порядок. Про це він заявив, виступаючи перед чиновниками на Раді Безпеки Білорусі.

"В іншому випадку, як це було у нас раніше в історії, все перенесуть на кухню, і там будуть обговорювати, як у народі кажуть, обсмоктувати всі ці питання. І рано чи пізно це вихлюпнеться на вулицю. Тому цього в жодному разі не можна робити", – пояснив президент.

Лукашенко додав, що з появою інтернету змінилося суспільство, і планета в цілому.

"Тому займатися порожнечею не треба – типу забороняти людям висловлювати свою думку. Але якщо це думка вигадана, надумана, якщо ця новина, пов'язана з якоюсь думкою, фейкова, то висловіть свою позицію. Повірте, правда завжди переможе", – підкреслив він.

Лукашенко акцентував, що в інформаційному просторі повинно бути зручно і безпечно всім, а не окремим людям, які отримують вигоду за рахунок інтересів інших.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко звинуватив пропагандистів Кремля у брехні.

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