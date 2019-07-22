90 осіб на борту! Біля берегів Африки згорів український корабель: є жертви і постраждалі

Біля берегів Африки близько Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець", який ходив під прапором Грузії.

На момент загоряння на судні перебувало 90 членів екіпажу, громадян України і Росії, передає "Думська".

Відзначимо, що пожежа почалася вчора, 20 липня о машинному відділенні і швидко поширився на палубу. Екіпаж евакуювали на інший траулер "Маршал Крилов". Однак під час пожежі загинув один моторист і є постраждалі.

"Оскільки в складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, які ведуть промисел в цьому районі", – повідомив очевидець аварії.

Врятувати траулер намагалося судно "Капітан Сухондяевський", яке взяло його на буксир, проте під час транспортування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову.

В результаті "Іван Голубець" практично згорів і відновленню не підлягає.

"На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції. Власник заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу", – відмічено в повідомленні.

Пожежа на українському траулері

Пожежа на українському траулері

Пожежа на українському траулері

Пожежа на українському траулері

Пожежа на українському траулері

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів Західної Африки загорівся український траулер "Іван Голубець", після чого зник один член екіпажу.

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