Рівно 75 років тому, 30 квітня 1945 року, наклав на себе руки лідер Третього рейху Адольф Гітлер.

У день останнього штурму Рейхстагу, його, разом із дружиною Євою Браун, знайшли мертвими в одній із кімнат фюрербункеру. У своєму заповіті він повідомляв про вибір смерті замість ганьби капітуляції. Своїх же підлеглих він попросив про кремацію, щоб над його тілом не могли поглумитися вороги.

Модель бункера Гітлера "Газета. Ру"

Згідно з численними спогадами присутніх у той день у бункері разом із Гітлером, у свою останню ніч фюрер не міг заснути. Під ранок він викликав до себе генерала СС Вільгельма Мунке, обов'язком якого була оборона рейхсканцелярії і запитав: "Скільки ще ви зможете протриматися?". На що почув відповідь: "Максимум 24 години", написав у своїй книзі "Гітлер. Останній рік. Хронологія апокаліпсису" дослідник Харальд Санднер.

Пообідавши, о 14:30 Гітлер і Браун востаннє з'явилися на публіці, щоб попрощатися з найближчим оточенням, а потім пішли в кабінет фюрера, закривши за собою важкі металеві двері. Його підлеглі намагалися розчути, що відбувається в кімнаті, але через артилерійській обстріл так і не змогли почути головного пострілу. Лише відчувши запах пороху, вони вибили двері побачивши свого главу з простреленою скронею, його дружина мертва сиділа навпроти в кріслі з кульовим пораненням.

Адольф Гітлер і Єва Браун "Яндекс"

Правда, згідно з іншими джерелами, Єва і Гітлер сиділи поруч. Він дійсно застрелився, а жінка, ймовірно, прийняла капсулу отрути.

Виявивши мертві тіла, як і заповідав фюрер, їх винесли назовні, де і сталася кремація. Вщент трупи спалити не вдалося, й обвуглені тіла були закопані в воронці від снаряда.

"Більш-менш достовірно те, що обидва трупи віднесли по 36 сходинках до виходу в сад. Там їх загорнули в ковдри, поклали в воронку від снаряда, облили бензином і підпалили. Полум'я здійнялося вгору. Один співробітник охорони СС побачив це, спустився вниз і прокричав своєму товаришеві Рохусу Мишу, телефоністові: "Шеф горить! Хочеш глянути?" – написав Санднер.

Про самогубство Гітлера стало відомо 1 травня, а на наступний день військові радянської армії знайшли фюрербункер. 5 травня були знайдені його останки, справжність яких підтвердили після низки експертиз. У 1945 році трупи самогубців із бункера Гітлера були закопані в районі міста Бух.

Адольф Гітлер hyser

У 1946 році останки фюрера знову перепоховали в Магдебурзі, в 1970 році було ухвалено рішення остаточно знищити спалені залишки, і прах Гітлера був розвіяний за вітром біля річки Бідевіц. Збереглися лише зубні протези і частина черепа Гітлера з вхідним кульовим отвором

Протягом десятиліть певну популярність мали конспірологічні теорії про те, що Гітлер насправді уцілів і втік до Аргентини на підводному човні, де прожив до старості під вигаданим ім'ям і зі зміненою зовнішністю.

У квітні 2019 року ФБР були розсекречені документи про те, що у вересні 1945 року спецслужба мала якусь інформацією про втечу фюрера в Аргентину, яка була викладена в офіційному досьє, однак, розслідування тоді так і не було проведено, оскільки інформація була визнана недостатньою та недостовірною.

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