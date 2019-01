60 днів спливають: США висунули жорстку вимогу Росії

Росія не припинила порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, незважаючи на поставлений США 4 грудня 2018 року ультиматум.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила заступник держсекретаря США Андреа Томпсон. За її словами, 60 днів, які були виділені РФ для виконання домовленостей, закінчуються.

"Ми підтримуємо зобов'язання переконати Росію відмовитися від ракет до настання крайнього терміну. Це засідання мене розчарувало", – заявила Томпсон після зустрічі в Женеві з російською делегацією.

Росії поставили "ракетний ультиматум"

"РФ, як і раніше, істотно порушує Договір і не готова пояснити, як вона планує повернутися до повного і верифікованого виконання", – пояснила Томпсон.

Заступник держсекретаря наголосила, що їх повідомлення було сформульовано гранично ясно: "Росія повинна знищити свою ракетну систему, яка не відповідає Договору".

Андреа Томпсон

Томпсон зазначила також, що делегація США поінформує союзників і партнерів, зокрема, на засіданні НАТО, яке має відбутися 16 січня, про ці переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня 2018 року США заявили, що вийдуть із ДРСМД, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

У свою чергу в РФ відповіли, що Вашингтон не має доказів порушень.

Зняти з озброєння крилату ракету Кремль закликали і в Німеччині.

Росія внесла резолюцію на підтримку Договору, однак у Генасамблеї ООН її приймати відмовилися через неефективність.

