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/Світ

60 днів спливають: США висунули жорстку вимогу Росії

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Росія не припинила порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, незважаючи на поставлений США 4 грудня 2018 року ультиматум.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила заступник держсекретаря США Андреа Томпсон. За її словами, 60 днів, які були виділені РФ для виконання домовленостей, закінчуються.

"Ми підтримуємо зобов'язання переконати Росію відмовитися від ракет до настання крайнього терміну. Це засідання мене розчарувало", – заявила Томпсон після зустрічі в Женеві з російською делегацією.

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"РФ, як і раніше, істотно порушує Договір і не готова пояснити, як вона планує повернутися до повного і верифікованого виконання", – пояснила Томпсон.

Заступник держсекретаря наголосила, що їх повідомлення було сформульовано гранично ясно: "Росія повинна знищити свою ракетну систему, яка не відповідає Договору".

Андреа Томпсон

Андреа Томпсон

Twitter Andrea Thompson

Томпсон зазначила також, що делегація США поінформує союзників і партнерів, зокрема, на засіданні НАТО, яке має відбутися 16 січня, про ці переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
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Файбер Моня
Файбер Моня
Пиндосы запаниковали.. ))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо, опять Россия Америку обидела? Ну и шо они могут? Озабоченность высказать?
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