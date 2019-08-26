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Лілія Шевцова
Лілія Шевцова
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Путин и "Большая семерка": поматросили - и бросили

20.9т Читати матеріал російською

Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию. Пообещал, что Путин, "скорее всего", будет приглашен в Нью-Йорк на саммит "Семерки" в 2020. Макрон идею поддержал, поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия "глубоко европейскую" страну!

Но "Семерка" в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила "Семерка", по которым Россия была исключена из клуба (аннексия Крыма и война в Донбассе), не устранены. Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию "стратегической ошибкой". Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что "скорее всего мы оставим все, как есть". Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери.

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Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения "Семерки", поспешил заявить, что "рассмотрит" приглашение. МИД начал требовать приглашения "на равных". А наши пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за наш возврат? Оказалось, зря тратили энергию.

"Семерка" в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!

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Переболеть Украиной России не удалось

Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций.

Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву не мешать готовиться к новым вызовам. Ключевым из них является Китай.

Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия — головная боль.

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Решили бетонировать

Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя. Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

Непонятен задор наших обогревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой ("О России заговорили!"). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?

Непонятен ход мыслей тех, кто говорит: нам не нужно в западный клуб (а кто нас туда реально звал?) ибо это будет ограничивать нашу свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву?

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Кремль стал жертвой своих обманов

Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной— никаких обязательств! Сегодня с нами, а завтра против нас. Как долго Россия может выдержать эту жизнь в Jurassic Park?

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у России есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее?

То, как с Россией заигрывают и то, как мы отвечаем на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения.

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Автор
Лілія Шевцова Лілія Шевцова
Теми
саміт G7 Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Еммануель Макрон
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Куреза Александр
Куреза Александр
На какЦапии каждый день "ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ" - то Трампанаша то уже не наша! То нас Европа боится, то нас Европа хочет покорить.... с лишними хромосомами так всегда....
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bel serg
bel serg
Педерация так и осталась дойной Авцой.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
bel serg, Авцой это твоя фамилия?
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
The Guardian совестливо сообщает: требования Трампа о реадмиссии России вызвали скандал в Биаррице на саммите G7 На самом деле скандалом это назвать можно с большой натяжкой, потому как Трамп занимается классическим троллингом своих коллег по Большой семерке. Дело в том, что за пять лет, что Путин не приезжает на этот абсолютно бесполезный с точки зрения глобальной политики междусобойчик, никакого желания в него вернуться Россией продемонстрировано не было. Т.е. это «наказание», которое, напомню, последовало буквально сразу после крымского референдума, не принесло ожидаемого результата. И надеяться, что ради членства в неформальном объединении с пафосным названием, но с совершенно бесполезным для текущей политической ситуации содержанием, РФ откажется от Крыма и отдаст Донбасс на растерзание Украине, — довольно наивно. Впрочем, обсуждая вопрос о возвращении РФ, акцент делается на то, что G7 — это «семья, клуб, сообщество либеральных демократий». Но так как Путин не является носителем всех этих ценностей, то его возвращение в «семью» не представляется возможным. Как сам Трамп относится ко всякого рода «либеральным демократиям», — вы в курсе. Потому для него подобные аргументы не имеют ни малейшего значения. Но! Повторюсь, в данном случае речь о другом. Дело в том, что своими разговорами о возвращении России, он подчеркивает провальность политики как своих коллег по семерке, так и своего предшественника. Кстати, Трамп совершенно четко изложил логическую цепочку о том, что в уходе Крыма виноват именно Обама. Единственное, что было упущено, — это факт того, что, если бы не политика администрации президента США, то никакого майдана (следствием которого и стали возвращение полуострова в состав РФ и война на Донбассе) на Украине бы не было. Но это было бы слишком даже для Трампа. Но вернёмся к минутке обжигающей правды, которой американский президент разнообразил скучный вечер в Биаррице. Дескать, ну исключили вы Путина? И что? Он расплакался и быстренько вернул Крым, отдал на откуп Украине Донбасс и выполнил все другие ваши страшные ультиматумы? Нет. Так кто в данном случае выглядит глупо? Россия, которая без нашей семерки ведёт насыщенную геополитическую жизнь, или наша семерка, окончательно превратившаяся в унылое мероприятие, самыми яркими моментами которого становятся носки премьера Канады Трюдо и наряды Меланьи? Если бы не протокол, то речь Трампа звучала бы так: «Ну что, жалкие лузеры, каковы ваши достижения за эти пять лет без Путина? Крым вернули? Маленького Кима угомонили? Иран прищучили? Асада ушли? Над Курилами (кстати, где это?) японский флаг повесил? Напомните, кто там говорил, что Путин утратил связь с реальностью? Кстати, Ангела, как твоё здоровье? А что с санкциями, которые твоя попередница, Борис, грозила ввести против Путина за инцидент в проливе со сложным названием? А ты, Маню, как Украине Донбасс возвращать собираешься? А ты, канадский носочный фетишист, чего лыбишься? Думаешь, они там бунт из-за дефицита твоего кленового сиропа поднимут? Так, а Туск где? Как в туалет вышел? Кто разрешил? Впрочем, ладно, он все равно здесь для мебели. Ну так что? Научил вас хорошему Обама? Развёл вас, как лохов, а вы и послушались. Меня слушать надо. Я дело говорю. Потому что я умный и дальновидный. И хочу сделать из этого сборища хоть что-то похожее на шоу, а не продолжать собираться в формате унылых посиделок.»
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Куреза Александр
Куреза Александр
Путлероидный крепостной Shlagov Poster, сознайся, эту статейку тиснула Маруся Захарова или прямо грустная лошадь (лаврушка) отпердо&ил?! Что-то слог очень знакомый ... коксиком попахивает...
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