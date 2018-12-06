Совершенно голая: Тина Кароль показала новый клип

Популярная украинская поп-исполнительница Тина Кароль презентовала 6 декабря новый клип на песню "Сила высоты", где снялась обнаженной в воде.

Соответствующий ролик, который за первые четыре часа 68 тысяч просмотров, обнародован на официальном канале артистки в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" — это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны сиюминутных запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, искреннюю картину, как бы это сделал любой художник. Для многих в искусстве Тина Кароль является музой, и для меня в том числе", – рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик, слова приводятся в описании.

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Уточняется, что музыку и слова песни написал Егор Солодовников – автор знаменитого хита Кароль "Сдаться ты всегда успеешь".

"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня — это мои жизни. "Сила высоты" — это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его", – сказала Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль получила статуэтку за вклад в развитие музыкальной индустрии на церемонии M1 Music Awards 2018. Певица рассплакалась на сцене, вспомнив о покойном муже.