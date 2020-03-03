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3 марта • обновлено в 13:48
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Экс-звезда "Дом-2" Беркова высмеяла порноклип Линдеманна

1.7т
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Экс-звезда скандального шоу "Дом-2" и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова раскритиковала порноклип немецкого певца Тилля Линдеманна на песню "Till The End".

В комментарии Starhit, девушка заявила, что во время съемок солист Rammstein был зажат и слишком напряжен.

Елена Беркова

Елена Беркова

Instagram @berkova

"Слишком получилось наиграно. Линдеманн ведет себя чрезвычайно вызывающе только потому что, наверное, это был для него первый эксперимент. Он старался делать все так, как где-то видел, кто-то посоветовал. Но где же настоящая искренность? Вообще, мне кажется, дедуля на старости лет слишком разошелся, так и инсульт можно заработать! Единственное, что во всей этой шальной истории можно отметить, анатомический правильный пенис артиста", говорит Беркова.

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн

sova.ponominalu.ru

Кроме того, звезда даже готова преподать Тиллю уроки по жесткому сексу:

"Порно моя территория. Пусть Тилль приезжает в столицу, лично расскажу, что такое грубый секс. Это не удары по лицу или кидания девушки. Прежде всего страсть между партнерами. На ролике Линдеманн не уделяет внимание качеству интима, какое-то совокупление одного человека!"

Елена Беркова

Елена Беркова

Instagram @berkova

Смотрите тизер скандального клипа Till the End (18+)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянок, которые снялись в скандальном клипе Тилля Линдеманна затравили в сети. Девушки даже были вынуждены удалить свои аккаунты в соцсетях.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Тилль Линдеманн Елена Беркова
Место
Россия
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