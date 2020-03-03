Экс-звезда скандального шоу "Дом-2" и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова раскритиковала порноклип немецкого певца Тилля Линдеманна на песню "Till The End".

В комментарии Starhit, девушка заявила, что во время съемок солист Rammstein был зажат и слишком напряжен.

Елена Беркова Instagram @berkova

"Слишком получилось наиграно. Линдеманн ведет себя чрезвычайно вызывающе только потому что, наверное, это был для него первый эксперимент. Он старался делать все так, как где-то видел, кто-то посоветовал. Но где же настоящая искренность? Вообще, мне кажется, дедуля на старости лет слишком разошелся, так и инсульт можно заработать! Единственное, что во всей этой шальной истории можно отметить, анатомический правильный пенис артиста", – говорит Беркова.

Тилль Линдеманн sova.ponominalu.ru

Кроме того, звезда даже готова преподать Тиллю уроки по жесткому сексу:

"Порно – моя территория. Пусть Тилль приезжает в столицу, лично расскажу, что такое грубый секс. Это не удары по лицу или кидания девушки. Прежде всего – страсть между партнерами. На ролике Линдеманн не уделяет внимание качеству интима, какое-то совокупление одного человека!"

Елена Беркова Instagram @berkova

Смотрите тизер скандального клипа Till the End (18+)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянок, которые снялись в скандальном клипе Тилля Линдеманна затравили в сети. Девушки даже были вынуждены удалить свои аккаунты в соцсетях.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!