Вступление-2019 в Украине заканчивается: что нужно знать абитуриенту

Вступительная кампания-2019 в Украине завершается и абитуриенты, которые получили рекомендации на бюджет, уже могут подавать оригиналы документов.

Если напротив заявления поступающего появился статус "Рекомендовано к зачислению", то ему нужно пройти финальные четыре шага, пишет Всеосвіта.

Для начала следует подготовить необходимые документы. Перечень почти идентичен тому, который загружают к собственному электронному кабинету на платформе ЕДЕБО. Абитуриент должен лично до 18 часов 31 июля представить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины (1, 2, 11 страницы), ID-карта с регистрацией о месте проживания и идентификационный код);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО (в этом году учитываются результаты 2017, 2018 и 2019, иностранный язык – 2018 или 2019);

4 цветные фотографии 3×4 см;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного учреждения высшего образования.

Вступительная кмпания-2019 Правда.іф

Это все подается в переплете на завязках или в папке-скоросшивателе, но иногда учебные заведения пользуются другими предметами для хранения информации.

Следующий шаг – рассчитайте правильно время.

"Осталось еще три дня с 29 по 31 июля. Поэтому будьте осторожны и не упустите свой шанс из-за невнимательности. Каждый абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет", – говорится в сообщении.

Третий шаг – представления оригиналов к приемной комиссии. Обязательно абитуриент должен иметь с собой:

документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт гражданина Украины/паспорт гражданина Украины для выезда за границу/другой документ, удостоверяющий личность и гражданство);

подготовленную папку с документами;

военно-учетный документ для военнообязанных.

После предоставления оригиналов, статус заявления меняется на "Включено к приказу". Зачисление поступающих продлится до 12:00 1 августа.

Последний шаг – ожидайте множество необычных открытий и сладкий привкус студенческой жизни.

В поступающих, которые не получили рекомендации на бюджет, 26 июля статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт.

Для вступления на контракт абитуриентам также нужно будет подать пакет документов в вуз. Дату приема определяет учреждение высшего образования, но в целом зачисления на контракт может длиться до 30 сентября.

Вступительная кампания-2019 АСС

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