Вступительная кампания-2019: названы специальности с высокими проходными баллами

В 2019 году сложнее всего было попасть на специальность "Международное право". Чтобы поступить на место государственного заказа, нужно было набрать более 190 баллов.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, по сравнению с 2018 годом, в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть некоторые изменения. Например, меньше стали проходные баллы на такие специальности как:

"Менеджмент социокультурной деятельности";

"Фармация", в частности "Промышленная фармация".

В прошлом году они занимали 4-ю и 9-ю строчку топа. В 2019 году проходной балл на эти

специальности достигал меньше 180. Обратный процесс почувствовали такие специальности как:

"Медицинская психология";

"Публичное управление".

Эти две специальности поднялись выше в списке ТОП-10. Также, чтобы пройти на бюджетную

форму обучения, поступающим понадобилось более 180-ти баллов, чтобы попасть на такие

факультеты:

"Право";

"Инженерия программного обеспечения";

"Экономику";

"Сферу обслуживания";

Некоторые профессии "Филологии".

В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

Международное право – 194,25 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 МОН и 186,25 Минкульт Международные экономические отношения – 190,84 Стоматология – 189,176 Политология – 189,125 Журналистика – 188,75 МОН и 181,662 Минкульт Медицинская психология – 186,9 (МЗ) Культурология – 185,691 МОН и 172,176 Минкульт История и археология – 185,05 Публичное управление и администрирование – 183,804

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