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Вступительная кампания-2019: названы специальности с высокими проходными баллами

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В 2019 году сложнее всего было попасть на специальность "Международное право". Чтобы поступить на место государственного заказа, нужно было набрать более 190 баллов.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, по сравнению с 2018 годом, в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть некоторые изменения. Например, меньше стали проходные баллы на такие специальности как:

  • "Менеджмент социокультурной деятельности";

  • "Фармация", в частности "Промышленная фармация".

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В прошлом году они занимали 4-ю и 9-ю строчку топа. В 2019 году проходной балл на эти

специальности достигал меньше 180. Обратный процесс почувствовали такие специальности как:

  • "Медицинская психология";

  • "Публичное управление".

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Эти две специальности поднялись выше в списке ТОП-10. Также, чтобы пройти на бюджетную

форму обучения, поступающим понадобилось более 180-ти баллов, чтобы попасть на такие

факультеты:

  • "Право";

  • "Инженерия программного обеспечения";

  • "Экономику";

  • "Сферу обслуживания";

  • Некоторые профессии "Филологии".

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В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

  1. Международное право – 194,25

  2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 МОН и 186,25 Минкульт

  3. Международные экономические отношения – 190,84

  4. Стоматология – 189,176

  5. Политология – 189,125

  6. Журналистика – 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

  7. Медицинская психология – 186,9 (МЗ)

  8. Культурология – 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

  9. История и археология – 185,05

  10. Публичное управление и администрирование – 183,804

Вступительная кампания-2019

Вступительная кампания-2019

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны самые популярные вузы Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
университет Минобразования образование
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