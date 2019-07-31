Вступительная кампания-2019: названы специальности с высокими проходными баллами

В 2019 году сложнее всего было попасть на специальность "Международное право". Чтобы поступить на место государственного заказа, нужно было набрать более 190 баллов.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, по сравнению с 2018 годом, в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть некоторые изменения. Например, меньше стали проходные баллы на такие специальности как:
"Менеджмент социокультурной деятельности";
"Фармация", в частности "Промышленная фармация".
В прошлом году они занимали 4-ю и 9-ю строчку топа. В 2019 году проходной балл на эти
специальности достигал меньше 180. Обратный процесс почувствовали такие специальности как:
"Медицинская психология";
"Публичное управление".
Эти две специальности поднялись выше в списке ТОП-10. Также, чтобы пройти на бюджетную
форму обучения, поступающим понадобилось более 180-ти баллов, чтобы попасть на такие
факультеты:
"Право";
"Инженерия программного обеспечения";
"Экономику";
"Сферу обслуживания";
Некоторые профессии "Филологии".
В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:
Международное право – 194,25
Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 МОН и 186,25 Минкульт
Международные экономические отношения – 190,84
Стоматология – 189,176
Политология – 189,125
Журналистика – 188,75 МОН и 181,662 Минкульт
Медицинская психология – 186,9 (МЗ)
Культурология – 185,691 МОН и 172,176 Минкульт
История и археология – 185,05
Публичное управление и администрирование – 183,804
Вступительная кампания-2019
Униан
Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны самые популярные вузы Украины.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.