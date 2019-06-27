Зарплаты учителей повысились почти в два раза – Гройсман

Отремонтированы пять тысяч школ, введены европейские стандарты в обучении, повышены зарплаты учителей: в Украине подвели первые итоги образовательной реформы с участием главы правительства Владимира Гройсмана и министра образования Лилии Гриневич.

Как говорится в сюжете Сегодня, об этом рассказали на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения". Так, за два года из государственного бюджета на образование выделено 7 миллиардов гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению премьер-министра, достойная заработная плата педагогов – это вложение средств в качественные знания школьников, а значит – в развитие Украины.

"Я понимаю, сегодня уровень оплаты труда педагогов еще не достаточен. Но повышать зарплату начали. Повысили ее на 80%", – добавил Гройсман.

По его словам, важно изменить системно ситуацию в образовании. Поэтому большое значение имеет материальное обеспечение школ, учителей и доступность обучения.

Зарплаты учителей Телеканал 24

"Для всех нас тема украинских детей, нашего будущего – особая для нас. Для меня она так же личная: я родился в семье педагогов. С двух лет ходил в школу: мама преподавала, а я – наблюдал. И все время я был рядом с педагогами", – сказал Гройсман.

Также в результате образовательной реформы постоянно повышается профессиональный уровень педагогов, заявила министр образования.

"Мы учили учителей иностранных языков совместно с Британским советом. Мы начали сотрудничество с большим количеством международных организаций, у нас начались новые проекты, в частности украинского-финский проект", – рассказала Гриневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как нарушаются права педагогов. Ведь издевательств, угроз и даже преследований испытывают педагоги практически всех школ.

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