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В Украине запустят программу обмена для школьников: первые подробности

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В 2020 году для школьников введут программы обмена, которые позволят бесплатно путешествовать по городам Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления проекта Госбюджета на 2020 год. По его словам, возможность посетить различные уголки Украины улучшит мобильность молодежи.

"У нас есть молодые люди, которые за всю жизнь никуда не едут. Ребенок с Сумщины должен увидеть Закарпатья и Одессу. В 2020 году будем стимулировать мобильность детей. В разные уголки Украины поедут сто тысяч детей, это будут программы обмена", – рассказал Гончарук .

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Подробности программы сообщат позже. По мнению главы правительства, это положительно повлияет и на мобильность родителей.

Также Гончарук отметил, что множество детей получают плохое качество образования в малокомплектных школах.

"Мы воруем у них образование, и они не смогут быть конкурентоспособными. Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы было достаточно ресурсов для лучшего освоения материалов", – добавил премьер-министр.

С 2020 года школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине

С 2020 года школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине

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Тема
Школа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
школа дети путешествия по Украине
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