В Украине можно вернуть деньги за обучение в вузе: названо условие

В Украине студенты могут вернуть часть денег, потраченных на платное обучение, если имеют официальный заработок, с которого платят налоги.

Как пишет издание "Сегодня", Елене Гончаровой налоговая вернула около 4 000 из 10000 грн, потраченных на образование в университете.

"Я подала квитанции об оплате обучения. Параллельно я работала, поэтому и подавала справку о доходах, добросовестно плачу налоги. Через месяц мне вернули деньги. Каждый украинец может получить компенсацию – это реально", – рассказала Гончарова.

Если ребенок ходит в частных детсад или школу, родители тоже могут обращаться за возмещением налога. Компенсация касается только образования в Украине.

Чтобы ее получить, нужно оплатить обучение, сохранить квитанцию об оплате и получить от работодателя справку о доходах. Оформить скидку могут как сам студент, если он официально работает и платит налоги, так и его родители, жена/муж.

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Получить скидку можно по окончании налогового года. То есть, чтобы получить компенсацию за оплату обучения за 2019 год, необходимо подать декларацию в Фискальную службу в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. В декларации нужно вписать полученные доходы за год и сумму, которую человек заплатил за образование. В течение 60 дней деньги вернут.

Вернуть можно 18% от фактически оплаченной суммы. Однако размер заработной платы налогоплательщика должен быть выше суммы компенсации.

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