Украинские абитуриенты могут попасть на вакантные бюджетные места в вузах: что нужно знать

До 9 августа абитуриенты имеют дополнительную возможность попасть на вакантные места бюджетной формы обучения в высшие учебные заведения.

Как сообщает Освіта.ua, документы, подтверждающие право на перевод, нужно подать не позднее 6 августа.

Такая возможность появилась благодаря абитуриентам, которые по результатам вступительной кампании не воспользовались правом поступления на рекомендованные бюджетные места.

"Первоочередное право перевода на такие места имеют льготные категории. Для них открыты все специальности для перевода. Если не найдутся поступающие с льготной категории, тогда места распределятся путем подтягивания списков по широкому конкурсу" – говорится в сообщении.

Первой к переводу является группа абитуриентов, родители которых – защитники Украины. В этих поступающих не учитывается конкурсный балл.

В других льготников перевод зависит от конкурсного балла:

дети участников антитеррористической операции;

те, кто имеет инвалидность I, II группы;

люди с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

определенные категории детей шахтеров;

беженцы;

дети из многодетных семей.

Правом перевода на бюджет могут воспользоваться, только те абитуриенты, которые предварительно были зачислены на контрактную форму обучения.

Вступление-2019 Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, вступление-2019 в Украине завершается и опубликована важная информация для абитуриента.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!