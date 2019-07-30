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Украинские абитуриенты могут попасть на вакантные бюджетные места в вузах: что нужно знать

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До 9 августа абитуриенты имеют дополнительную возможность попасть на вакантные места бюджетной формы обучения в высшие учебные заведения.

Как сообщает Освіта.ua, документы, подтверждающие право на перевод, нужно подать не позднее 6 августа.

Такая возможность появилась благодаря абитуриентам, которые по результатам вступительной кампании не воспользовались правом поступления на рекомендованные бюджетные места.

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"Первоочередное право перевода на такие места имеют льготные категории. Для них открыты все специальности для перевода. Если не найдутся поступающие с льготной категории, тогда места распределятся путем подтягивания списков по широкому конкурсу" – говорится в сообщении.

Первой к переводу является группа абитуриентов, родители которых – защитники Украины. В этих поступающих не учитывается конкурсный балл.

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В других льготников перевод зависит от конкурсного балла:

  • дети участников антитеррористической операции;

  • те, кто имеет инвалидность I, II группы;

  • люди с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

  • определенные категории детей шахтеров;

  • беженцы;

  • дети из многодетных семей.

Правом перевода на бюджет могут воспользоваться, только те абитуриенты, которые предварительно были зачислены на контрактную форму обучения.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет
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