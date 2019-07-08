"ТанькаВатница": в киевской школе нашли учительницу, которая фанатеет от Путина и Шария. Фото

В школе №29 Оболонского района города Киева работает учительница математики Татьяна Сторожук, которая распространяет пророссийские картинки и фанатеет от президента Российской Федерации Владимира Путина и скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом на странице в Facebook написал блогер Ярослав Бондаренко. По его словам, женщина заявила о себе как о пророссийской, когда возмутилась освещенной информацией об украинофобной журналистке Ольге Шарий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посмотрел профиль, а там, кроме зрадофильства, и Ольга Шарий, и СССР, и Михаил Жванецкий, и День победы со звездочками, и Владимир Вятрович – плохой, и Европа не такая, через букву "Э". Вспомнил песню Ореста Лютого: "А Танька-ватница", – написал Боднаренко

Пользователи соцсети возмущены такой позицией учительницы. Они взволнованы вопросом, что патриотического может научить детей человек, который распространяет пророссийские картинки и антиукраинских пропагандистов.

Учительница распространяет пророссийские картинки Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

День победы Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Ольга Шарий Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Учительница распространяет пророссийские картинки Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую власть обвинили в потакании пророссийскому реваншу.

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