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"ТанькаВатница": в киевской школе нашли учительницу, которая фанатеет от Путина и Шария. Фото

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В школе №29 Оболонского района города Киева работает учительница математики Татьяна Сторожук, которая распространяет пророссийские картинки и фанатеет от президента Российской Федерации Владимира Путина и скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом на странице в Facebook написал блогер Ярослав Бондаренко. По его словам, женщина заявила о себе как о пророссийской, когда возмутилась освещенной информацией об украинофобной журналистке Ольге Шарий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Посмотрел профиль, а там, кроме зрадофильства, и Ольга Шарий, и СССР, и Михаил Жванецкий, и День победы со звездочками, и Владимир Вятрович – плохой, и Европа не такая, через букву "Э". Вспомнил песню Ореста Лютого: "А Танька-ватница", – написал Боднаренко

Пользователи соцсети возмущены такой позицией учительницы. Они взволнованы вопросом, что патриотического может научить детей человек, который распространяет пророссийские картинки и антиукраинских пропагандистов.

Учительница распространяет пророссийские картинки

Учительница распространяет пророссийские картинки

Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

День победы

День победы

Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Ольга Шарий

Ольга Шарий

Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Учительница распространяет пророссийские картинки

Учительница распространяет пророссийские картинки

Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую власть обвинили в потакании пророссийскому реваншу.

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Тема
Инциденты в школах
Место
УкраинаКиев
Теги
скандал в школешколаскандал с учительницей
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Махно Володимир
Махно Володимир
гнать тварюку!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И все таки свiдомо МАНДайнутое бидло обязано висеть вдоль дороги, от бывшего города героя Киева до польского Львова!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Оказывается и в куче дерьма может найтись алмаз.
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