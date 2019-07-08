"ТанькаВатница": в киевской школе нашли учительницу, которая фанатеет от Путина и Шария. Фото

В школе №29 Оболонского района города Киева работает учительница математики Татьяна Сторожук, которая распространяет пророссийские картинки и фанатеет от президента Российской Федерации Владимира Путина и скандального блогера Анатолия Шария.
Об этом на странице в Facebook написал блогер Ярослав Бондаренко. По его словам, женщина заявила о себе как о пророссийской, когда возмутилась освещенной информацией об украинофобной журналистке Ольге Шарий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Посмотрел профиль, а там, кроме зрадофильства, и Ольга Шарий, и СССР, и Михаил Жванецкий, и День победы со звездочками, и Владимир Вятрович – плохой, и Европа не такая, через букву "Э". Вспомнил песню Ореста Лютого: "А Танька-ватница", – написал Боднаренко
Пользователи соцсети возмущены такой позицией учительницы. Они взволнованы вопросом, что патриотического может научить детей человек, который распространяет пророссийские картинки и антиукраинских пропагандистов.
Учительница распространяет пророссийские картинки
Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко
День победы
Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко
Ольга Шарий
Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко
Учительница распространяет пророссийские картинки
Bondarenko.live - Блог Ярослава Бондаренко
Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую власть обвинили в потакании пророссийскому реваншу.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.